L'Italia firma un accordo con la NASA per partecipare al programma di esplorazione lunare umana di Artemide, anche se i dettagli della partecipazione devono ancora essere definiti.



In una cerimonia tenutasi in videoconferenza il 25 settembre, l'amministratore della NASA Jim Bridenstine e Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio, hanno firmato un accordo di collaborazione nell'ambito del programma di esplorazione lunare umana di Artemide. Non sono stato forniti dettagli in quanto ancora da definire.



Bridenstine ha dichiarato di essere felice dell'accordo con l'Italia "In quanto i due paesi hanno una lunga storia di collaborazione nel volo spaziale umano, così come nella scienza della Terra e dello spazio, il forte sostegno del governo italiano ad Artemis assicura che questa partnership si estenderà alla cooperazione nella prossima fase di esplorazione sulla superficie lunare", ha detto in una dichiarazione.



A sua volta, il sottosegretario Fracarro ha enfatizzato l'importanza della storica intesa firmata con gli Stati Uniti, per sancire la cooperazione nel futuro percorso d'esplorazione dello spazio che riporterà l'uomo sulla Luna e, in futuro, anche su Marte.



"un grande onore e una grande opportunità per il nostro Paese" Ha sottolineo il sottosegretario "che ora avrà la possibilità di partecipare alla missione lunare e di avere un ruolo da protagonista nel più ambizioso programma di attività spaziale mai attuato"



Né la NASA né l'agenzia spaziale italiana ASI hanno però annunciato progetti specifici il che fa pensare che sia un impegno spostato il n un futuro ben oltre al primo sbarco, per ora ancora previsto al 2024 ma che sarà soggetto a sicure variazioni se con le prossime elezioni dovesse cambiare l'inquilino alla Casa Bianca.



Giorgio Saccoccia, presidente dell'ASI, ha affermato che i successivi "accordi di attuazione" specificheranno i dettagli di tale cooperazione. Tale dichiarazione rilevava l'interesse dell'ASI per l'approvvigionamento di habitat per l'equipaggio, per le indagini scientifiche sulla superficie lunare e per i servizi di telecomunicazione.



l'amministratore delegato di Leonardo, Profumo, ha spiegato che questo accordo vale per Italia circa un miliardo di euro per l'industria nazionale ma non ha chiarito se quel totale includa anche i precedenti impegni del governo italiano nei programmi di esplorazione dell'Agenzia spaziale europea o riguardi esclusivamente nuovi investimenti italiani nel programma della NASA Artemide.



L'Italia si unisce a diversi altri paesi che hanno segnalato la loro intenzione di partecipare al programma Artemis, sia attraverso accordi con la NASA che impegni di finanziamento. Nel febbraio 2019 il governo canadese ha annunciato che avrebbe fornito un braccio robotico per il portale lunare, spendendo 1,5 miliardi di dollari in 24 anni per il braccio e altri componenti. A luglio, il governo giapponese ha firmato un accordo con la NASA per cooperare al programma Artemis, con l'intenzione di fornire sistemi come un rover lunare pressurizzato.



Anche il governo australiano ha firmato un accordo simile con la NASA, impegnandosi a spendere 105 milioni di dollari, in cinque anni, per un programma di esplorazione lunare che sta diventando sempre più internazionale.



In futuro altre nazioni si accorderanno con la NASA perché stare fianco a fianco agli Stati Uniti ci permetterà di andare sulla luna e su Marte.



Un fatto è certo, i primi italiani che scenderanno sulla Luna, in questo momento stanno ancora facendo le elementari.