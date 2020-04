Domani alle 21 si solleva il sipario sul primo di tre appuntamenti live di "4 chiacchiere con il paleontologo", la nuova rubrica social ideata dal Museo dell'Ecologia gestito dall'Associazione Orango. Ospite del primo incontro sarà il paleobiologo Marco Signore, descrittore del primo dinosauro scoperto in Italia. Gli utenti che seguiranno la diretta sulla pagina Facebook del Museo potranno rivolgere domande manifestando curiosità e dubbi in materia di fossili, fauna marina e passatempi scientifici. Il secondo appuntamento della rubrica invece vedrà protagonista il naturalista e conduttore televisivo di "Geo" Emanuele Biggi. La rassegna terminerà con lo youtuber Willy Guasti, lo zoologo più famoso del web.

Marco Signore è paleontologo e divulgatore. Laureato in Scienze Naturali, attualmente lavora come specialista di outreach presso la Stazione Zoologica di Napoli "Anton Dohrn". Pubblica articoli per "Sapere Scienza" e per il portale d'informazione ludica Gioconomicon. Autore di numerosi libri e articoli, è stato co-autore della descrizione del primo dinosauro italiano, Scipionyx samniticus.