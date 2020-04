«Apprendiamo con sconcerto la situazione degli Specializzandi che prestano servizio presso il Reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale S. Orsola Malpighi di Bologna, ed immaginiamo di tutti gli specializzandi della nostra regione che ci affiancano con turni massacranti nelle cure ai pazienti colpiti dall'infezione da COVID19». E' questa la premessa di una nota di Anaao Assomed, Associazione Medici dirigenti. «Si sono sprecati mesi con inutili rimpalli e sgradevoli ricatti, non arrivando di fatto alla applicazione di quanto indicato nel Decreto Calabria. Risultato: Zero specializzandi assunti. Solo contratti libero professionali (qualche ora), mentre le attivitą didattiche sono sospese. I Colleghi quindi prestano la loro attivitą tutto il giorno nei reparti, e ora dovrebbero anche rinunciare - di fatto - al misero compenso mensile per saldare le tasse universitarie».