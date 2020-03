«Nei giorni scorsi abbiamo avanzato al Sindaco Michele de Pascale la proposta di procedere alla pulizia e alla sanificazione delle strade, delle piazze e dei marciapiedi presenti in tutto il Comune di Ravenna. Il nostro intento é quello di far sì che in questa dura battaglia contro il Corona virus nulla venga tralasciato», dichiara Veronica Verlicchi, capogruppo consiliare de La Pigna.

«Molti Comuni tra i quali Forlì, Rimini ed altri in Italia e ancora prima Cina e Corea del Sud, hanno adottato anche questa misura nella lotta contro il Covid-19. Siamo felici di apprendere che il Dipartimento della Protezione Civile e quindi il Governo Italiano, sono dello stesso parere. La Protezione Civile, infatti, ha appena raggiunto un accordo con Coldiretti, valido su tutto il territorio nazionale.

In base a tale intesa, i trattori degli agricoltori aderenti a Coldiretti sono stati mobilitati in tutta Italia per sanificare strade e piazze utilizzando acqua disinfettante grazie all'uso di irroratori, nebulizzatori e atomizzatori. Il servizio è già attivo in Piemonte e in Veneto.

In Emilia-Romagna sono già stati avviati i contatti con le Prefetture e la Protezione civile per attivare il servizio il più presto.

I trattori potranno operare nelle città e nei paesi, riuscendo a raggiungere anche le aree più interne e difficili, laddove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze dei tracciati stradali.

La nostra richiesta al Sindaco de Pascale non ha ricevuto risposta», conclude Verlicchi. Che commenta: «Per fortuna, la sensibilità della Protezione Civile apre alla possibilità di sanificare anche le strade ravennati. Ora chiediamo al Sindaco de Pascale che favorisca tale iniziativa e consenta di procedere al più presto all'igienizzazione di tutte le strade comunali ravennati».