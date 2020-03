Finora, il nuovo coronavirus ha provocato oltre 100.000 contagiati con più di 4.000 decessi in tutto il mondo. Ma questo non è nulla rispetto all'influenza stagionale. Solo negli Stati Uniti in questa stagione, l'influenza ha causato circa 34 milioni di contagi, 350.000 ricoveri e 20.000 morti (secondo i dati forniti dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitense). Ma questo non deve consolare, il coronavirus è molto più pericoloso.



Gli scienziati che studiano l'influenza stagionale da decenni, sanno molto sui virus dell'influenza e su cosa aspettarsi a ogni stagione. Al contrario, si sa ancora troppo poco sul nuovo coronavirus chiamato COVID-19 e sulla sua pericolosità. In pratica il COVID-19 è una sorta di jolly impazzito in un marzo di carte ordinato, perché non si conosce quanto si diffonderà, quanti decessi causerà e se scomparirà con l'estate, al contrario dell'influenza stagionale, per la quale si sa, almeno in percentuale, quanto si diffonderà, che percentuale di decessi può provocare nel mondo e che man mano che entreremo nei mesi più caldi inizierà a calare fino a scomparire, per poi ripresentarsi leggermente cambiata con l'approssimarsi del nuovo inverno.



Gli scienziati di tutto il mondo sono impegnati in una corsa contro il tempo per scoprire di più su COVID-19, su come riesca a mutare, a quale velocità e come reagisca agli antivirali, ma siamo solo all'inizio, il vaccino è ancora molto lontano e dovremo accontentarci di cocktail di antivirali e antinfiammatori, già disponibili, che se non proteggono, almeno possono aiutare.



Uno dei motivi della sua pericolosità è che un primo esame COVID-19 è difficile da identificare, è per questo che all'inizio molti medici e infermieri, ma anche medici di famiglia, si sono contagiati.



I sintomi sono i tipici dell'influenza stagionale che includono generalmente febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari, mal di testa, naso che cola o chiuso e affaticamento. Sintomi che spesso si manifestano improvvisamente, e che nella maggior parte delle persone guariscono in meno di due settimane. Ma in alcuni soggetti deboli e anziani questa nuova influenza può causare complicazioni che nei casi più gravi diventano polmoniti che hanno un andamento velocissimo e che se non trattate in tempo portano alla morte del soggetto.



Studi su pazienti ospedalizzati contagiati da COVID -19 (analisi pubblicata il 28 febbraio sulla rivista JAMA e soggetta a revisione con l'arrivo di nuovi dati) hanno rilevato che circa il 98% dei pazienti sviluppa una febbre, l'82% sviluppa una tosse secca e dall'11% al 44% sviluppa affaticamento o dolori muscolari. Altri sintomi, tra cui mal di testa, mal di gola, dolore addominale e diarrea, sono stati riportati, ma sono meno comuni.



Questo dimostra come sia difficile distinguere il nuovo virus dalla normale influenza, la differenza principale è che nelle sue forme più gravi evolve velocemente e per questo necessita del ricovero in terapia intensiva e si capisce bene come con un alto numero di contagiati i posti disponibili satureranno presto lasciando senza cure gli altri malati.

Ecco perché è così importante ridurre all'essenziale i contatti con altre persone E RESTARE A CASA FINO A CHE NON SI TROVERÀ UNA SOLUZIONE.



In questi giorni convulsi c'è chi trova tempo per polemizzare sul numero reale dei morti. Se è vero che la maggior parte dei decessi riguarda persone anziane immuni-depresse, o aventi altre gravi patologie, è anche vero che contare chi è morto per coronavirus o con il coronavirus è quantomeno vergognoso. Si tratta di esseri umani e come sempre vanno tutelati. Certamente quando questa pandemia sarà superata si faranno i conteggi reali, per ora ci dobbiamo accontentare dei numeri che abbiamo. La maggior parte delle ricerche suggerisce che il tasso di mortalità per COVID-19, è superiore a quello dell'influenza stagionale che in genere è intorno allo 0,1%.



In Cina per COVID-19 il tasso è arrivato a circa il 2,3% ma varia molto in base all'età e alle patologie pre esistenti su chi viene contagiato. Ad esempio, nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia, il tasso di mortalità ha raggiunto il 2,9%; mentre nelle altre province della Cina, questo tasso era solo dello 0,4%. Inoltre, gli anziani sono i più colpiti. Il tasso di mortalità per loro sale al 14,8% in quelli di età pari o superiore a 80 anni;



Il caso italiano è tutto da studiare. Ancora non si conosce perché dopo la Cina il virus abbia colpito il nostro paese in modo così violento e veloce. Si è scoperto che il COVID -19 italiano appartiene al ceppo cinese ma è mutato e che proviene, molto probabilmente, da un paziente 0 della Germania. L'analisi fa inoltre supporre che il virus fosse già presente Europa fin da dicembre 2019 e che improvvisamente per cause sconosciute sia diventato aggressivo. Naturalmente sono tutte ipotesi da comprovare.



Al momento ciò che possiamo fare è cercare di rallentare il contagio evitando di uscire di casa se non per lavoro o necessità. Non sarà un periodo breve, dovremo cambiare abitudini e modi di vivere, perché alla fine di questa emergenza non potremo tornare subito a fare quello che facevamo prima, e questo fino a che non verrà sintetizzato un vaccino.



Gli studi sono in corso e a noi non resta che aiutare i ricercatori avendo fiducia nella scienza e nelle istituzioni.



Stiamo combattendo un nemico invisibile e al momento le prime battaglie le sta vincendo lui. Ma non temete se restiamo uniti alla fine la guerra la vinceremo noi ma ricordiamoci che i soldati in prima linea sono medici, infermieri e inservienti. Chi guida le ambulanze, chi fa le pulizie negli ospedali e chi fa le manutenzioni. Ecco è a loro che dobbiamo tutto, la nostra stessa vita. Grazie moltissimo per ciò che fate.