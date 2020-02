L'approvazione definitiva del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con sede a Ravenna e Forlģ e la preparazione per il prossimo settembre di aule e laboratori per 75 universitari nel nostro ospedale č un'ulteriore conferma della crescita universitaria di Ravenna e dei risvolti economici e produttivi legati all'insediamento di nuovi studi superiori; lo affermano Chiara Francesconi capogruppo del PRI in Municipio e Giannantonio Mingozzi, presidente TCR e per due mandati consigliere d'amministrazione dell'Ateneo.

Non dimentichiamo l'ottimo lavoro che si sta sviluppando anche nei dipartimenti di ingegneria e giurisprudenza per dotare le attivitą portuali di un nuovo corso di logistica ed economia portuale nonchč l'ulteriore crescita degli studi giuridici rivolti alle imprese dell'ambito portuale, ricordano Francesconi e Mingozzi; se poi consideriamo anche la triennale di Off-Shore, cioč di un comparto fondamentale per Ravenna che il governo del Paese dovrebbe salvaguardare e difendere, siamo di fronte ad opportunitą di studio di dimensione europea con capacitą di attrazione verso tutto il mondo della scienza medica e delle nuove tecnologie di imbarco e sbarco e di produzione energetica. Una scelta coraggiosa, quella del CDA d'Ateneo, pienamente sostenuta dal Comune, Flaminia e Fondazione Cassa, e che ora necessita del massimo di compattezza e di collaborazione tra imprese, Istituzioni ed Universitą perchč stiamo costruendo quella Ravenna delle nuove generazioni, concludono Francesconi e Mingozzi, capace di imprimere sin da ora nuovi stimoli, pił competitivitą e occasioni di lavoro a tutta l'economia ravennate.