Sono state inaugurate ieri le lezioni del Master in Diritto Penale dell'impresa e dell'economia che quest'anno è intitolato «Il Diritto penale dell'impresa, oggi. Prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro». Il corso di alta specializzazione , istituito nel 2014 dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Ravenna e con Confindustria Romagna, e nelle successive edizioni anche con l'Autorità di sistema portuale di Ravenna e Federmanager, è diretto dalla professoressa Désirée Fondaroli, ordinario di Diritto penale presso l'Università di Bologna.

Il Master è rivolto in primo luogo ai laureati in Giurisprudenza, provenienti sia da corsi triennali sia dal percorso magistrale. «Il Master ha una vocazione giuridica. I temi sono affrontati in particolare attraverso la chiave di lettura diritto penale, che rappresenta però soltanto la lente attraverso la quale si esamina l'ambito della prevenzione dei rischi d'impresa nei diversi settori di attività», dichiara la docente.

«Attraverso il rischio da prevenire, si analizzano le diverse discipline, focalizzando l'attenzione sui possibili reati e le fonti responsabilità per persona fisica e per la società. Si approfondisce il tema da tutti i punti di vista, partendo dalle norme non penalistiche per arrivare a qualsiasi profilo di rischio e di prevenzione necessari. Il corso è destinato non solo ai giuristi, perché abbiamo riscontrato grande interesse anche da parte di soggetti che hanno esperienze di studio e professionali diverse, ma che si trovano a rivestire posizioni apicali nella società, e che devono quotidianamente confrontarsi con questioni giuridiche complesse. Per quanto riguarda la preparazione professionale dei giovani, essa può essere mirata sia all'ingresso in aziende come legale interno, sia come consulente esterno con una specializzazione in materie in qualità di giuristi d'impresa».

Il Master in Diritto penale dell'impresa e dell'economia è caratterizzato da 11 moduli, dedicati, tra l'altro, alle strategie di contrasto alla corruzione, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela dell'ambiente, a quella dei marchi e alla responsabilità di impresa.