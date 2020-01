Nella giornata di giovedì 23 gennaio il vice presidente della Camera Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva e l'onorevole Marco Di Maio, accompagnati da Roberto Fagnani, assessore ai Lavori Pubblici -Sport del Comune di Ravenna e dal consigliere comunale Michele Casadio, hanno visitato alcune aziende del porto di Ravenna, al fine di conoscere le problematiche del settore.

Il Presidente di TCR Giannantonio Mingozzi e l'amministratore delegato Milena Fico hanno illustrato loro i risultati raggiunti dalla società attraverso la movimentazione di oltre 195.000 container e gli investimenti realizzati negli ultimi anni, pari ad oltre 28 milioni di euro, in particolare per l'acquisto di 3 gru in banchine e 3 in piazzale, di ultima generazione.

A seguire hanno rappresentato le maggiori problematiche, da tanto tempo presenti, come la costruzione del nuovo Hub Portuale, con l'approfondimento dei fondali a 12,50 metri, che finalmente entro pochi mesi potrà partire, attraverso investimenti pubblici di oltre 235 milioni. Ciò consentirà di fare entrare nel porto navi di maggiori dimensioni, con evidente maggiore competitività. Restano però fondamentali tutti gli interventi collegati e necessari per rendere il nostro scalo competitivo, quali la manutenzione, il dragaggio ordinario e straordinario del canale, i collegamenti viari e ferroviari verso le principali direttrici e, infine la necessità di sopperire alle carenze del personale dei servizi doganali e la tassazione Ires.

Gli onorevoli Ettore Rosato e Marco Di Maio hanno convenuto con i dirigenti di TCR che si faranno carico di rappresentare al Governo le problematiche evidenziate. L'Assessore Roberto Fagnani ha inoltre ribadito che Anas ha oltre 100 milioni di investimenti su Ravenna che devono essere al più presto sbloccati.

Successivamente, la delegazione è stata accolta allo stabilimento Marcegaglia dal direttore Aldo Fiorini e dall'Ing. Stefano Testa che hanno rappresentato i risultati raggiunti dal gruppo, con oltre 870 dipendenti e con in programma l'ulteriore assunzione di altre 30 unità nei prossimi mesi. Hanno inoltre ribadito alcune criticità, in particolare la carenza di infrastrutture e la necessità della semplificazione amministrativa.

Grande attenzione da parte di Rosato e Di Maio che alla fine del colloquio, in collegamento telefonico con Steno Marcegaglia, si sono confrontati sulle necessità del comparto e anche sulla grave situazione dell'Ilva di Taranto.

Altro appuntamento alla Micoperi dove, l'amministratore delegato Silvio Bartolotti oltre a rappresentare le problematiche in particolare delle infrastrutture inadeguate, dei collegamenti insufficienti, ha posto al centro dell'incontro la semplificazione amministrativa e burocratica nella pubblica amministrazione, ha auspicato che per il settore dell'OIL&GAS, il Governo riconsideri di intervenire per favorire nuovi investimenti in un clima di certezze per la ripresa del settore, dell'economia del nostro territorio e del Paese.

Nel pomeriggio il gruppo si è trasferito alla Confcommercio, dove era convocato il tavolo dell'imprenditoria locale, con i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confimi, CNA, Confartigianato e l'Associazione delle Cooperative.

Concordi tutti nel sottolineare la necessità di infrastrutture e collegamenti viari e ferroviari per favorire anche il settore turistico su cui Ravenna può puntare molto. Alta velocità, Romea. Adriatica, Ravegnana e E45. La concorrenza Europea ha sottolineato Confimi, regole comuni nei finanziamenti Europei e negli appalti pubblici.

L'Associazione delle Cooperative ha evidenziato la necessità del riordino amministrativo citando le Province e Confindustria ha sottolineato la necessità di intervenire nel settore dell'OIL&GAS al più presto così come pure sulla tassazione alle imprese e sul lavoro auspicando anche la modifica della Plastic Tax e Sugar Tax.

Rosato e Di Maio, rispondendo alle istanze espresse, hanno evidenziato che la Regione Emilia Romagna non solo in questi anni ha fatto un lavoro straordinario, ma ora il Governo deve rapidamente in via prioritaria costruire un programma di lavoro che rilanci l'economia, il lavoro, le imprese e il sostegno ai cittadini ora in difficoltà.

"Questo sarà il nostro impegno e quello di Italia Viva, che da tempo ha lanciato la proposta ai partner di governo, di un piano shock per il Paese che con misure, anche eccezionali, possa sbloccare gli oltre 120 Mld di Euro disponibili, anche ricorrendo a commissari straordinari, possa far ripartire l'economia e gli investimenti.

Semplificazione degli Iter burocratici. incentivi alle imprese, più soldi ai ceti in difficoltà, con i 80 Euro

che vengono portati a 100 e la platea degli aventi diritti ampliata e proseguire nella riduzione del cuneo fiscale.

Hanno concluso, che è loro impegno e della forza politica che rappresentiamo nel ribadire il NO a nuove tasse e riduzione delle attuali in un quadro europeo di regole comuni a tutti i paesi.

Roberto Fagnani ha evidenziato i ritardi di ANAS nello sbloccare gli oltre 100 milioni di Euro già assegnati a Ravenna, ma ancora fermi, conclude impegnandosi in prima persona a far continue pressioni su ANAS perché vengano sbloccati quanto prima quei fondi che per il territorio significa dare risposte precise alle richieste del mondo imprenditoriale e dei cittadini.