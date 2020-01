Assessore Fagnani, lei è stato il primo amministratore locale ad aver aderito alla nuova creatura politica di Matteo Renzi, Italia Viva. Cosa pensa dell'intesa con Azione di Carlo Calenda per contrastare la candidatura alla presidenza della regione Puglia dell'attuale governatore Michele Emiliano?

«Renzi ha fatto un'operazione politica abile che mette il bene del Paese davanti a tutti alleandosi con un avversario molto distante dalla nostra area, il M5s. Calenda non condivideva questa scelta. Per questo i rapporti non sono stati idilliaci. Ma nell'ottica del bene comune certe situazioni vanno superate. Di fronte alla candidatura di Michele Emiliano, che è quanto di più distante che ci possa essere dalla stagione riformista, è giusto che ci si possa aggregare. Noi rivendichiamo fortemente quanto è stato fatto durante i 1000 giorni del governo di Matteo Renzi. E' intelligente capire quando ci sono i presupposti per riunire tutta l'area riformista»

In Emilia Romagna invece sostenete Bonaccini

«Vorrei togliere ogni dubbio. Ogni volta che nasce un nuovo partito c'è sempre una fase embrionale con un'inevitabile conseguenza di dicerie. Ribadisco con forza che sosteniamo Bonaccini senza se e senza ma. Sosteniamo il buon governo di Bonaccini rispetto ad un'alternanza che ritengo pericolosa».

Perché?

«Credo che sia normale in un paese democratico e civile dividersi sui temi economici, sulla sanità e sulle infrastrutture. La divisione netta con la Lega è sui valori fondanti della Repubblica. Non sembra più esserci confine fra il bene e il male. Noi siamo il Paese della bellezza del Rinascimento, del Risorgimento e della Resistenza. Siamo il paese di tante persone che sono morte per la libertà. Ma i valori che questa storia esprime non sembrano essere condivisi da tutti, soprattutto da parte di quella destra che è in campo in questo momento, che non è la stessa destra della stagione politica di Berlusconi, alleato con la Lega di allora e con An, di cui pur non condividevo le azioni. Questa della Lega è una destra populista: appartiene al fenomeno di quelle destre che fanno breccia soprattutto quando c'è del malcontento e si parla alla pancia della gente e si usano temi che contrastano con gli stessi valori, fra cui quelli cristiani. Questo è il fattore che in questo momento mi fa temere per l'alternanza politica. Io non temo l'alternanza politica perché un partito politico che teme l'alternanza politica ha problemi di democrazia. Io temo questa 'alternanza politica che non dà soluzioni ai problemi dei cittadini ma che continua a cavalcare semplicemente il malcontento».

Ci sono però problemi oggettivi del Paese, gravi e non risolti, che consentono a questa "destra populista" di raccogliere consensi.

«Io vedo solo un tema usato dalla destra, l'immigrazione. Ho visto una linea per passare ad un'altra linea: pensiamo al tema delle estrazioni di metano. Noi ci siamo sempre schierati a favore. Il che non vuol dire di essere contro le rinnovabili: anzi pensiamo che la strada delle rinnovabili sia quella da perseguire, accompagnata da un percorso che non può non tener conto dell'unica risorsa che abbiamo in questo momento: il metano naturale, appunto. Chiudere le concessioni per andare a comprare gas nei paesi vicini significa non risolvere affatto il problema dell'inquinamento. E si determina la crisi dell'indotto. Oltre a creare i presupposti di un ulteriore problema politico: un paese costretto ad acquistare gas all'estero perde autonomia politica».

Sui problemi dell'Off-shore di Ravenna qual è la vostra linea?

«La Lega quando era al governo ha votato il decreto Semplificazioni che ha portato a quello che sarà un disastro per le aziende del comparto Off-shore. A livello locale la Lega dice che bisogna continuare ad estrarre metano. Il Pd è a favore delle estrazioni, come ha detto il sindaco, ma a livello nazionale non ha una posizione chiara. Italia Viva si sta interessando concretamente alla soluzione dei problemi a livello di Consiglio comunale e di Parlamento incontrando i lavoratori del comparto e gli imprenditori. Siamo consapevoli che la battaglia è molto dura».

Com'è strutturata Italia Viva a livello territoriale?

«Abbiamo fatto una buona operazione a livello locale, con l'adesione di due consiglieri comunali. Il partito si strutturerà il primo e due febbraio con la prima assemblea nazionale, quando verranno nominati i due coordinatori per ogni provincia. Mantenendo un'organizzazione molto snella»

A livello nazionale si nota una certa diffidenza nei confronti di Renzi, ritenuto un leader politico imprevedibile. Quali sono i rapporti con il Pd a livello locale?

«Noi nasciamo per portare avanti le idee riformiste anche per la nostra città. Siamo leali chiaramente alla maggioranza, all'amministrazione; questo però non vuol dire che non dobbiamo far valere le nostre idee, ed è quello che faremo. Noi rivendichiamo fortemente il Job Act, la Buona Scuola; penso ai problemi di cui mi occupo quotidianamente, quelli della costa: Renzi è stato l'unico a mettere mano a questa situazione, con Italia Sicura, che non può essere lasciata unicamente agli enti locali. Più in generale, se guardo alla stagione di Renzi vedo un paese che stava conquistando diritti, se guardo al presente mi sembra un Paese che sta tornando indietro».

Simone Ortolani