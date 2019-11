La miniserie positiva della Consar (4 punti in due partite) si arresta al cospetto di un'agguerrita e concreta Sir Safety Perugia. Partiti con entusiasmo, alte convinzioni e buone intenzioni, Saitta e compagni si sono scontrati con un Perugia incisivo in attacco, capace di limitare gli errori e di mettere pressione fin da subito al servizio. Ravenna, generosa, volitiva, mai rassegnata, accusa anche il dispendio di energie della partita di giovedì con la Lube e la stanchezza di tante partite senza sosta. E mercoledì si torna in campo: al De Andrè arriva la Calzedonia Verona.



I sestetti Coach Bonitta conferma il sestetto che ha fatto vacillare la capolista, Heynen si affida alla squadra che ha vinto le ultime due partite, con Hoogendoorn in diagonale a De Cecco, Podrascanine Russo al centro, Lanza e Leon schiacciatori, Colaci libero.

La cronaca della partita Subito tre punti di Leon e Perugia vola sul 4-1. Umbri aggressivi e scatenati, la Consar fatica ad arginarli. Hoogedoorn si candida subito alla conquista dell'MVP, come accadrà, piazzando due ace e trascinando i suoi al +8 (13-5) e Bonitta al secondo time-out. La pausa sortisce effetto, al rientro in campo la Consar rosicchia due punti, senza però riuscire ad accorciare ulteriormente le distanze. Nel finale di set Perugia allunga ancora chiudendo 25-14 con un ace di Russo (il quarto di squadra del parziale).

Più equilibrato l'inizio del secondo set, in cui la Consar trova anche il primo vantaggio del match (5-6). Due volte Perugia cerca l'allungo e due volte Saitta e compagni sono pronti a riprenderla. Si rivede in campo Alonso al posto di Grozdanov e si procede punto a punto fino al break di tre punti (18-15) della Sir Safety che costringe Bonitta al time-out. Perugia allunga ancora e Bonitta prova a giocarsi la carta Recine al posto di Lavia e Bortolozzo per Cortesia. E proprio Bortolozzo interrompe il break umbro. La Consar, cresciuta in ricezione (52%) e in attacco, risale a -3 (17-20) ma Perugia gestisce il tentativo di rimonta ospite e si aggiudica anche il secondo parziale, con due attacchi di Leon.

Avvio punto a punto nel terzo set, in cui Alonso e Bortolozzo partono nello starting six ravennate, poi la Sir Safety col turno al servizio di Lanza, si porta a +5 (7-2). Ma una generosa e volitiva Consar risale a -2, grazie al filotto di punti di Lavia (4 consecutivi) e si tiene brillantemente in partita, fino al 20-17, con un attacco di Bortolozzo. Qui i padroni di casa danno l'accelerata che li porta alla vittoria e che fiacca gli ultimi tentativi della Consar.

Il commento di coach Bonitta "Perugia è entrata con grande piglio soprattutto in battuta e anche in difesa e si è visto subito che noi eravamo un po' al lumicino nelle energie soprattutto mentali e naturalmente quando hai una squadra che ti mette sotto pressione in battuta e tu hai poche energie può capitare una sconfitta di questo tipo. La accettiamo con molto dispiacere perché potevamo fare qualcosa di più ma chiudiamo il libro e non pensiamoci troppo perché mercoledì abbiamo una partita molto importante".