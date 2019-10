Il Partito Democratico ha indetto una mobilitazione nazionale dal 3 al 6 ottobre, invitando tutte le federazioni e i circoli ad organizzare iniziative per incontrare, ascoltare e confrontarsi con iscritti, militanti e simpatizzanti e rilanciare la campagna di tesseramento.

"Sarà un'iniziativa di confronto e di ascolto - ha detto il segretario provinciale del PD Alessandro Barattoni – Stiamo ricominciando a riconnetterci con il Paese, soprattutto con chi vive una condizione di fragilità e isolamento, con le famiglie più povere o quegli imprenditori che faticano a resistere agli effetti della crisi economica. Vogliamo raccogliere stimoli, critiche e suggerimenti. Incontriamo le persone e parliamo con loro".

"Questa iniziativa – conclude Barattoni – sarà anche il momento per portare avanti e promuovere il tesseramento al Partito Democratico, per consolidare e allargare la nostra comunità. Ci incontreremo nelle piazze e nei circoli per dimostrare che la politica si fa anche tra la gente. Rimettiamoci in cammino"

Di seguito l'elenco delle iniziative:

ALFONSINE

sabato 5/10 banchetto in piazza Gramsci

domenica 6/10 banchetto in piazza Monti

sabato 26/10 assemblea pubblica

• BAGNARA

Sabato 5/10 Sala Mandela cena con iscritti ed elettori

• CASOLA VALSENIO

Domenica 6/10 banchetto in piazza

• CASTEL BOLOGNESE

Martedì 2/10 assemblea pubblica

• CONSELICE

Sabato 5/10 banchetto al mercato di Conselice

Sabato 5/10 banchetto al mercato di Lavezzola

sabato 5/10 banchetto in piazza a San Patrizio

FAENZA

Giovedì 3/10 assemblea pubblica

Tutti i sabati banchetti in piazza

FUSIGNANO

Sabato 5/10 ottobre banchetto davanti al Conad

Domenica 6/10 banchetto in piazza

• LUGO

Venerdì 4/10 assemblea pubblica nella sala del Carmine a Lugo

Sabato 5/10 banchetto in piazza a Lugo

Domenica 6/10 banchetto in piazza a Lugo

MASSA LOMBARDA

Venerdì 4/10 banchetto al mercato

RAVENNA

Giovedì 3/10 assemblea pubblica a San Pietro in Trento

Sabato 5/10 banchetto al mercato

Sabato 5/10 banchetto in via Cavour

SOLAROLO

Sabato 5/10 banchetto in piazza