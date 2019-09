A partire da martedì prossimo gli studenti delle scuole elementari degli Stati Uniti, parteciperanno al concorso sulla scelta del nome per il Rover Mars 2020. Il vincitore del primo premio quindi avrà l'onore di battezzare il rover e sarà invitato a vedere il lancio del veicolo spaziale previsto nel luglio 2020 dalla stazione interplanetaria dell'aeronautica militare di Cape Canaveral in Florida.

Il concorso "Nomina il tuo Rover" è parte dell'impegno che la NASA ha nel proprio ordinamento per coinvolgere gli studenti americani nelle imprese spaziali, per ispirare in loro interesse per la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica. Uno sforzo che continua da anni e che ha consentito all'ente spaziale americano di avere una grande quantità di giovani e brillanti tecnici, scienziati e ingegneri coinvolti nello sviluppo dei mezzi che porteranno l'uomo a colonizzare lo Spazio.

L'amministratore della NASA Jim Bridenstine ha definito questo concorso "una meravigliosa opportunità per i giovani di essere coinvolti nelle missioni lunari e verso Marte della NASA".

Per partecipare al concorso, gli studenti, con l'aiuto dei loro insegnanti, dovranno presentare entro l'1 novembre 2019 il nome scelto e un breve saggio che spieghi perché il loro nome proposto dovrebbe essere scelto. Saranno selezionati cinquantadue semifinalisti per i vari livelli scolastici, ognuno dei quali rappresenta il proprio stato o territorio degli Stati Uniti. Alla fine saranno quindi selezionati tre finalisti da ciascun gruppo per la fase finale che prevede anche l'interazione del pubblico con una votazione popolare online sui nove finalisti nel gennaio 2020. La NASA prevede di annunciare il nome selezionato il 18 febbraio 2020, esattamente un anno prima che il rover atterrerà in superficie di Marte.

Mars 2020 sarà la prima tappa per la scelta e raccolta di campioni che saranno riportati, con una missione specifica oggi ancora allo studio, nei laboratori a Terra o sulla Luna per essere analizzati. Mars 2020 è un robot di circa una tonnellata, corrispondenti a circa trecento su Marte, che cercherà segni di vita microbica passata, e che certamente si era sviluppata quando il clima e la geologia del pianeta era ancora soggetta all'acqua allo stato liquido, che oggi sappiamo con certezza essere stata presente.

La sua struttura ricalca, migliorandone, le stesse caratteristiche di Curiosity, il rover che dal 2012 studia Marte all'interno del cratere Gale. Il suo telaio comprende il "cervello" del computer e l'elettronica, sei ruote e il sistema di mobilità, un braccio robotico, un'antenna per il telerilevamento, sette strumenti scientifici e, infine, un avanzatissimo sistema di memorizzazione.

Ad oggi tutti gli elementi principali sono stati sistemati a bordo e sono stati completati i controlli funzionali, il team del Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California sta preparando il veicolo e la sua fase di discesa della skycrane, stesso metodo utilizzato già dalla missione di Curiosity, con simulazioni dinamiche di vibrazione del lancio, dell'ambiente termico che il rover dovrà esperienza sulla superficie di Marte e di "ammartaggio".