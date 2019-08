Pienone alla Festa nazionale dell'Unità a Ravenna e tutto esaurito nei ristoranti. E' il bilancio, molto soddisfacente, della prima giornata: l'offerta libera agli ingressi ha registrato il 50% in più rispetto alla scorsa edizione, 800 persone hanno partecipato all'inaugurazione della Festa e 5000 hanno assistito al concerto di Paola Turci al palco centrale del Pala De André. Grandi emozioni, infine, ha regalato la serata dedicata al Maestro Andrea Camilleri, grazie alle performance di Anna Galiena e Federica Ventura che hanno letto e interpretato pagine e racconti dello scrittore.

Il programma di oggi, domenica 25 agosto

SALA "BENIGNO ZACCAGNINI"

TRENT'ANNI DOPO FEDERPARCHI: QUALE FUTURO PER LA TUTELA DEL PIANETA

Ore 18.30 - TRENT'ANNI DOPO FEDERPARCHI: QUALE FUTURO PER LA TUTELA DEL PIANETA

Agostino Agostinelli, Donatella Bianchi, Massimo Caleo, Marco Fabbri, Fausto Giovanelli, Andrea Corsini

Modera: Gianni Montesano

Ore 20.00 L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA PER UNIRE E PER CAMBIARE IL PAESE

Stefano Bonaccini, Vincenzo De Luca, Andrea Giorgis, Enrico Rossi

Ore 21.30 – DELLA GENTILEZZA E DEL CORAGGIO. Conversazione sulla politica e altre cose. Gianrico Carofiglio intervistato da Massimo Giannini

Ore 17 FORMAZIONE MEDICA: CRITICITA' E ORIZZONTI Incontro promosso dal Forum Sanità dei Giovani Democratici Stefano Manai, Giovanni Romualdi, Adriano Sacco, Associazione Liberi Specializzandi, Confederazione degli Studenti Medi

Ore 19 DIALOGO CON PRIMO LEVI. Immagini per un centenario Massimo Raffaeli

Sul Palco Centrale "L'eco del Gargano", Puglia & Romagna con folklori a confronto: 30 artisti capitanati da Benito Ripoli, presidente mondiale del folklore e 30 artisti del folklore romagnolo sotto la guida di Bruno e Monia Malpassi.

Nella Tenda Socjal Club i Musicology Trio, al Woodstock Pub Elvis nick and the nowhere band.

Tutte le sere si gioca a tombola e si possono vincere ricchi premi alla pesca gigante. Infine non può mancare la gastronomia dal classico ristorante romagnolo alle specialità toscane, della collina e del borgo e un ristorante con specialità di mare. Poi l'osteria delle Terre Libere con i prodotti etici nati dalle terre confiscate alla mafia, il ristorante vegetariano, la friggitoria, il ristorante multietnico.