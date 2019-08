Confermati, dopo i controlli antidoping effettuati sui cavalli, i risultati delle due giostre faentine di quest'anno.

Come da prassi il Comune di Faenza, nella sua veste di organizzatore degli eventi, nei giorni seguenti alle manifestazioni del Niballo 2019 ha curato tutti gli adempimenti relativi ai controlli antidoping sui cavalli che hanno corso la 23^ Bigorda d'Oro e il 63░ Niballo-Palio di Faenza.

Tali esami sono risultati tutti negativi, pertanto le classifiche ottenute sul campo sono confermate.

In applicazione dell'apposita delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, "Indicazioni tecniche in attuazione dellaálegge regionaleá5/2005 in materia di controllo delle sostanze ad azione dopante nelle gare con equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari", gli accertamenti spettano all'Asl di Ravenna, che ha eseguito tutti i prelievi, che sono stati poi analizzati con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Questo rassicurante risultato sul benessere degli animali impiegati nelle competizioni faentine, conferma l'attenzione e la cura dell'organizzazione nelle manifestazioni del Niballo.

Nell'occasione si rinnova, inoltre, il plauso al buon lavoro svolto sia dalle scuderie rionali che dalla Commissione sanitaria, che vede la partecipazione del Dipartimento Veterinario dell'UniversitÓ di Bologna e dell'Ausl provinciale.