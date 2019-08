Mistery, giallo e poliziesco in programma con due grandi romanzi nella serata di Mercoledì 7 agosto alle ore 21.30 in Viale Ravenna a Milano Marittima.

Si inizia con lo scrittore e giornalista di «La Repubblica Bologna» Valerio Varesi. Romanziere eclettico è uno dei più amati scrittori italiani e inventore del commissario Soneri, protagonista dei polizieschi che hanno venduto centinaia di migliaia di copie e che ha ispirato la celebre serie televisiva Nebbie e delitti, può ormai essere definito come un antesignano della moderna figura dell'investigatore letterario in cui il personaggio del commissario è stato interpretato dall'attore Luca Barbareschi. I romanzi con Soneri sono stati tradotti in tutto il mondo e l'ultima indagine è presentata nel libro «La paura nell‘anima» (Frassinelli).

A seguire una spy story con Alberto Cassani, ex coordinatore di Ravenna 2019 e già assessore alla cultura del comune di Ravenna, che presenta «L'uomo di Mosca» ( Baldini + Castoldi). Una vicenda con una trama che intreccia la grande storia, la riflessione politica, la vita privata del protagonista e sfodera una galleria di personaggi in una sorta di confronto generazionale.

Conduce Sergio Barducci caporedattore centrale San Marino RTV. L'incontro è organizzato in collaborazione con Paradiso Hotel Bovelacci.

Tutti gli incontri con l'autore sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi si terranno presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di Vittorio n. 26.