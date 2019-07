Abbiamo esplorato la Luna mezzo secolo fa e da allora non ci siamo più tornati. In questo lungo periodo però non ci siamo fermati, abbiamo continuato a esplorare lanciando una flotta di veicoli spaziali verso i luoghi più lontani del nostro sistema solare, ciononostante non abbiamo mai smesso di meditare sulla vera natura della nostra rocciosa vicina.

Anche se le missioni Apollo ci hanno aiutato a risolvere molti dei suoi misteri, ci sono ancora tante domande senza risposta e l'unico modo per trovarle è tornare sul posto e fare scienza, solo così si potranno risolvere misteri vecchi e nuovi del nostro satellite specialmente ora che si è aperta una nuova opportunità, con la NASA che si sta preparando a mandare nuovamente degli astronauti sulla Luna entro il 2024.

In questi ultimi cinquant'anni il progresso della scienza e i nuovi satelliti lunari hanno fatto nuove e strabilianti scoperte sul nostro satellite, come l'esistenza di acqua dove prima si riteneva fosse tutto arido e polveroso. Grazie a questi satelliti ora sappiamo dove cercare per rispondere a queste domande ma per farlo dobbiamo per forza tornare a camminare sul polveroso suolo lunare.

Che sulla Luna ci sia acqua è una scoperta di soli dieci anni fa, quando è stata rilevata, con nuovi e più affinati strumenti, analizzando dei campioni di roccia riportati dalla missione Apollo 15. La scoperta del 2009 ha aperto una nuova area di ricerca lunare perché ha suggerito che l'acqua potesse esistere sul nostro satellite sin dalla sua prima formazione. Chiaramente la disponibilità di acqua sulla Luna è cruciale per la futura esplorazione dello spazio, in quanto potrebbe essere utilizzata sia per l'acqua potabile che come carburante per missili.

C'è poi la questione di quella rilevata ai poli e confermata da un recente studio del 2018. In queste aree le domande che si pongono gli scienziati sono: conoscere quanta ghiaccio c'è e come raccogliere altre informazioni.

Altro argomento di discussione è l'età precisa della nostra Luna, attualmente valutata fra i 4,5 e i 4,3 miliardi di anni. Gli scienziati hanno tentato di stimare la sua età analizzando le rocce lunari riportate da Apollo e poi attraverso queste hanno cercato di datare quando i crateri si sono formati sulla sua superficie ma finora non c'è stata una risposta decisiva e la questione resta aperta.

Certamente non si tratta solo di determinare l'età della Luna, ma piuttosto di capire l'età di tutti gli altri corpi rocciosi del nostro sistema solare da Mercurio a Marte.

Infatti, una volta che conosceremo l'età della Luna, potremo stimare con precisione l'età degli altri pianeti confrontando il numero di crateri tra la Luna, Marte e Venere e così via gli altri. Seguendo il criterio che più crateri ci sono in superficie, più vecchio è il corpo roccioso.

Raccogliere quante più informazioni possibili dalla Luna quindi, porterà anche a migliorare la comprensione degli altri oggetti planetari del nostro sistema solare che in un futuro potremmo esplorare.

Nel corso di un recente dibattito negli Stati Uniti sul ritorno dell'uomo sulla Luna, gli scienziati hanno ribadito che è assolutamente necessario farlo per il bene dell'esplorazione spaziale futura e per saperne di più sul nostro pianeta perché capire la Luna ci permetterà di andare avanti e capire Marte.

Non si deve poi trascurare il lato affascinante dell'esplorazione diretta, perché nulla può ispirare più di avere gli "stivali sulla Luna."