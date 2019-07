Un girone d'andata con quasi tutte le big in casa e tutti gli scontri diretti per la salvezza in trasferta, il riposo all'ultima giornata e 4 gare casalinghe su sei turni infrasettimanali. E' questo, in sintesi, il calendario disegnato per la Consar nel 75° campionato di SuperLega Credem Banca dal software del Laboratorio Gol dell'Università di Firenze, presentato questa mattina nel corso dell'evento-spettacolo conclusivo della sessione di Volley Mercato a Salsomaggiore Terme, con la conduzione di Alessandro Antinelli e alla presenza dei massimi dirigenti di Legavolley, di Stefano Bellotti per la Federvolley, di Stefano Morellini, vicepresidente di Credem Banca, di Filippo Fritelli, sindaco di Salsomaggiore, dei dirigenti e rappresentanti dei 48 club e di tanti addetti ai lavori.

Saranno i campioni del mondo dell'Itas Trentino al Pala De Andrè, i primi avversari della rinnovatissima e ringiovanita Consar di Marco Bonitta, mentre sarà già una sfida per la salvezza a Veroli contro Sora la prima trasferta della stagione. Poi arriva una doppia partita casalinga contro Milano (alla terza giornata, come nel 2015/16 ma a campi invertiti) e contro Modena, e una doppia trasferta in casa di Monza e Latina. L'interessante e inedita sfida tra allenatori ravennati in panchina, Bonitta e Gardini (Piacenza), sarà alla penultima giornata il 15 dicembre in terra emiliana.

Per il terzo anno consecutivo, dunque, esordio casalingo per il Porto Robur Costa che aveva già affrontato Trento alla prima in casa (ma all'epoca era la seconda giornata) nel campionato 2013/14.

"Il nostro obiettivo in campionato è quello di fare bene possibilmente con tutti ed è chiaro che ci saranno tre o quattro squadre – è il commento del presidente Luca Casadio - che lotteranno per il nostro stesso traguardo, che è la permanenza in SuperLega. Fare una buona prestazione e risultato in queste sfide sarà doppiamente importante; le difficoltà del girone d'andata potrebbero presentarsi come opportunità per concretizzare il nostro obiettivo nel girone d'andata quando avremo le sfide dirette in casa".

"E' un calendario un po' diverso da quello del campionato scorso, poi è chiaro che per come è disegnato – aggiunge il coach Marco Bonitta – il girone di ritorno sulla carta sarà quello che ci dovrebbe dare un po' di certezza in più. La squadra deve cominciare subito forte, senza tentennamenti, con la mentalità vincente, che non vuole dire vincere tutte le partite, ma significa che in qualsiasi campo deve saper giocare la sua pallavolo migliore, con la sfrontatezza di chi è giovane e con la capacità di essere comunque positivi. Il riposo all'ultima giornata non lo ritengo un handicap, ci permetterà di non avere interruzioni e di mantenere una certa continuità e intensità".

Il campionato di SuperLega, che quest'anno vede al via 13 formazioni, inizierà domenica 20 ottobre e si concluderà il 29 marzo. Pausa di fine e inizio per le qualificazioni olimpiche. I turni infrasettimanali sono sei (13, 20 e 27 novembre, 26 dicembre, 16 gennaio e 5 febbraio).



Nelle giornate del 31 ottobre e 1 novembre si giocherà a Civitanova la Supercoppa, mentre la Coppa Italia sarà distribuita in due fasi: i quarti si disputeranno il 22-23 gennaio 2020, la final four il 22-23 febbraio 2020.

Il calendario della Consar

And. 20/10/19 - Ritorno 26/12/19: Consar Ravenna-Trento

And. 27/10/19 - Ritorno 16/01/20: Sora-Consar Ravenna

And. 03/11/19 - Ritorno 19/01/20: Consar Ravenna-Milano

And. 10/11/19 - Ritorno 26/01/20: Consar Ravenna-Modena

And. 13/11/19 - Ritorno 02/02/20: Monza-Consar Ravenna

And. 17/11/19 - Ritorno 05/02/20: Latina-Consar Ravenna

And. 20/11/19 - Ritorno 09/02/20: Consar Ravenna-Civitanova

And. 24/11/19 - Ritorno 16/02/20: Perugia-Consar Ravenna

And. 27/11/19 - Ritorno 01/03/20: Consar Ravenna-Verona

And. 01/12/19 - Ritorno 08/03/20: Vibo Valentia-Consar Ravenna

And. 08/12/19 - Ritorno 15/03/20: Consar Ravenna-Padova

And. 15/12/19 - Ritorno 22/03/20: Piacenza-Consar Ravenna

And. 22/12/19 - Ritorno 29/03/20: riposo