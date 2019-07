E' il bagno Mara-Waikiki di Porto Corsini ad ospitare l'ultima tappa di qualificazione al Master finale, in programma ad agosto in data e sede in via di definizione, della "Coppa Ravenna" di beach volley organizzata dal Comitato Fipav di Ravenna che assegna però punti anche per le classifiche del beach volley nazionale. L'appuntamento con le prime partite è per le ore 9 di venerdì 19 luglio. In campo le coppie dell'Under 19 e dell'Under 16 maschile e femminile.

Occhi puntati, nell'Under 19 maschile sul duo ravennate Giacomo Spadoni (Involley)-Samuel Frascio (Porto Robur Costa), che dopo il successo nella tappa del Fantini Club, si è ripetuta nella tappa del 5 luglio scorso a Punta Marina, superando in finale il duo Nicolò Bellotti (Energy Volley)-Matteo Bellomo (Volley Club Cesena). Terzo posto per il duo marchigiano Filippo Arceci-Mattia Lucarini, rispettivamente in forze a Montesi Pesaro e Lube Civitanova. Settimo posto per il duo Porto Robur Costa Luca Poletti-Lorenzo Monti.

Nelle altre categorie, l'appuntamento di Punta Marina ha visto trionfare nell'Under 19 femminile il duo parmense Ilaria They-Matilde Silva, già impostasi a Cervia; secondo posto per Federica Polletta (Volley Club Cesena) in coppia con Lucia Roversi mentre Matilde e Ginevra Camurri del Volley Academy Sassuolo completano il podio di una gara che ha visto al sesto posto il duo della Teodora composto da Giorgia Candolfini e Chiara Bosi.

Nell'Under 16 maschile, successo per i rappresentanti della Dinamo Bellaria Filippo Mancini e Andrea Armellini, impostisi in finale sulla coppia dell'Itas Trentino Francesco Bernardis-Martin Coser mentre l'altro duo trentino Luca Montermini e Michele Poletti (Lagaris Volley) ha chiuso al terzo posto relegando giù dal podio il duo della Consar Lorenzo Tomassini e Giovanni Pascucci.

Infine nell'Under 16 femminile hanno vinto le liguri Greta Filippini e Maria Molinari che in finale hanno sconfitto il duo della Dannunziana Pescara composto da Daria Castaldi e Margherita Tega. Terzo posto per Martina Lombardelli e Giulia Marena, entrambe della Pol. Coop Parma.

Nono posto per il duo del Volley Mattei Ravenna Agnese Calizzani e Sara Circiag.