╚ in corso a Bagnacavallo dal 30 giugno il primo turno dell'Accademia Bizantina Camp, che coinvolge 32 ragazze e ragazzi tra gli 8 e 16 anni in un'originale esperienza estiva di musica, teatro e arte per i pi¨ giovani. Domenica 7 luglio alle 11.30, per il fine corso i ragazzi si esibiranno presso l'ex convento di San Francesco in uno spettacolo musicale di cui ogni partecipante Ŕ stato creatore e sarÓ interprete. Il programma comprende Orlando Furioso di Ludovico Ariosto per la parte teatrale, le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi e i canoni di Antonio Caldara per la parte musicale.

Sempre domenica prenderÓ il via il secondo turno della sesta edizione del camp, che durerÓ al pari del primo un'intera settimana e si concluderÓ domenica 14 con un nuovo spettacolo nell'ex convento. Inoltre giovedý 11, alle 20, nello stesso luogo i ragazzi del corso si esibiranno in una Festa della Musica aperta al pubblico.

Al camp partecipano ragazzi provenienti da Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Veneto e Puglia.

L'edizione 2019 dell'Accademia Bizantina Camp, che si avvale della direzione artistica di Alice Bisanti, si svolge tra la sede di Accademia Bizantina, la Scuola Comunale d'Arte Bartolomeo Ramenghi e le sale storiche dell'ex convento di San Francesco. I docenti sono: per la musica Alice Bisanti, Valeria Montanari, Marco Radaelli e Marta Nahon, per il teatro Matteo Cavezzali, per l'arte Margherita Tedaldi e per le danze antiche Alice Bernardi.

I ragazzi che hanno scelto la formula residenziale pernottano presso l'albergo Antico Convento San Francesco.á

L'iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune, si avvale del contributo del Lions Club di Bagnacavallo.

Accademia Bizantina Camp ha inoltre il sostegno di Natura Nuova e Conad Bagnacavallo.