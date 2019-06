Il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha presentato nella mattina di ieri 12 giugno in Rocca la nuova giunta che guiderà il Comune di Lugo per i prossimi cinque anni. Sette gli assessori nominati dal sindaco Davide Ranalli, di cui ben cinque donne. Quattro sono le riconferme rispetto alla giunta precedente, mentre tre sono i nuovi ingressi.

"In questi giorni è stato fatto un lavoro di grande tessitura e costruzione che è passato attraverso due fondamentali principi - ha esordito il sindaco Davide Ranalli -. Il primo riguarda l'esito elettorale: il centrosinistra ha vinto al primo turno, mentre cinque anni fa fui eletto sindaco solo dopo la sfida del ballottaggio. Questo significa che l'Amministrazione che ho avuto l'onore di presiedere in questi cinque anni sia stata giudicata positivamente dai cittadini, e proprio per questo ho ritenuto necessario costruire una continuità rispetto all'esperienza precedente; da qui la scelta di riconfermare ben quattro degli assessori della giunta precedente".

"La seconda considerazione riguarda la coalizione che mi ha sostenuto - ha aggiunto il primo cittadino -. Ci siamo presentati ai cittadini con una coalizione allargata anche a soggetti, civici e politici, che in passato non erano schierati in modo unitario con il centrosinistra; ciò significa che il lavoro di questi cinque anni è stato attrattivo anche per forze politiche e sociali che prima erano fuori dalla nostra orbita, dove la forza trainante è il Partito Democratico, che ha ottenuto quasi il 40% dei consensi nell'ambito della coalizione. Ebbene, al di là dell'esito elettorale, ho voluto verificare le condizioni affinché vi fosse la possibilità di allargare la giunta nel modo più rappresentativo possibile, per dare massima visibilità alle forze che hanno scelto di stare con noi".

Venendo alla distribuzione delle deleghe, Ranalli ha sottolineato come queste siano "affini al percorso fatto in questi anni con ciascuna delle persone scelte": "Inizia un percorso nuovo, e questa Amministrazione dovrà determinare un cambio di passo, poiché vorremmo costruire le condizioni affinché il campo del centrosinistra che abbiamo faticosamente costruito continui a essere vincente e capace di allargare i propri orizzonti. Porteremo avanti i progetti avviati e ne inizieremo dei nuovi che avranno un orizzonte molto più ampio rispetto all'arco della sola legislatura, poiché vogliamo consegnare ai lughesi una città ancora migliore di quella che è oggi, e vogliamo al contempo garantire le migliori condizioni di lavoro a chi verrà dopo di noi".

Ecco dunque i sette assessori scelti da Ranalli: Pasquale Montalti, nato a Lugo il 29 luglio 1950, assessore uscente a cui viene ora anche affidato il ruolo di vicesindaco, avrà le deleghe in: Sport, Associazionismo, Volontariato, Promozione territoriale e urbana, Affari generali. Pensionato, ha lavorato per tutta la vita nell'ambito dei servizi sociali, è stato presidente dell'Avis di Lugo.

Questi i tre nuovi assessori: Veronica Valmori, nata a Lugo il 28 giugno 1983, geometra, avrà le deleghe a Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, Decentramento, Polizia municipale e controllo sociale del territorio; l'assessora Valmori è nominata inoltre "assessore anziano": come previsto dall'ordinamento amministrativo italiano, viene quindi delegata alla partecipazione alle riunioni di giunta dell'Unione in caso di assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco.

Luigi Pezzi, nato a Faenza il 10 febbraio 1993, è ingegnere civile e da anni partecipa alla politica locale assistendo alle sedute del consiglio comunale e alle varie consulte di decentramento; avrà le deleghe in Scuola, Famiglia e solidarietà sociale, Infanzia, Urp e comunicazione, Informatica, Servizi demografici, Ufficio elettorale.

Maria Pia Galletti, nata a Lugo l'8 aprile 1955, lavora per il Servizio di salute mentale dell'Ausl; dagli anni '80 ha partecipato alla nascita del movimento ecologista, della Federazione dei Verdi e dell'Università popolare di Romagna (Università Verde); avrà le deleghe a Verde, Mobilità, Ambiente, Sviluppo green ed ecologia, Politiche sanitarie.

Nelle riconferme, oltre al vicesindaco Pasquale Montalti, vi sono Anna Giulia Gallegati (nata a Lugo il 26 aprile 1985, studentessa di Ingegneria civile e ambientale all'Università di Ferrara), che conserva le deleghe a Cultura, Politiche giovanili, Biblioteche e musei e Pari opportunità e aggiunge al proprio portafoglio Legalità e Gemellaggi. Valentina Ancarani (nata a Lugo il 4 agosto 1985, ingegnere edile, impiegata presso l'istituto scolastico comprensivo Matteucci di Faenza), conserva le deleghe precedenti, ovvero Urbanistica, Edilizia privata e Protezione civile. Lucia Poletti, nata a Faenza il 19 maggio 1960, operatore dell'orientamento presso il Centro per l'impiego di Lugo, avrà infine le deleghe a Welfare, Formazione e lavoro, Diritti dei nuovi cittadini, Immigrazione, Integrazione sociosanitaria, Tutela dei diritti degli animali, Politiche per il diritto alla casa.

Il sindaco Davide Ranalli ha tenuto per sé le deleghe in: Qualità urbana, Progetti speciali, Società partecipate, Organizzazione e personale, Tributi, Controllo di gestione, Bilancio, Attività produttive, Sviluppo economico.