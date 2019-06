Sabato 8 giugno i Cavalieri del Piemonte sono arrivati in piazza a Lugo in occasione di una rimpatriata dell'Associazione nazionale Arma di cavalleria (sezione di Rovigo) e dei Cavalieri del Piemonte, che raggruppano ex militari di cavalleria da Marche, Umbria, Toscana, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. All'evento ha partecipato anche il sindaco di Lugo Davide Ranalli.

I cavalieri hanno sfilato davanti al monumento di Baracca indossando le divise storiche dei Lancieri del Piemonte. Subito dopo si č invece svolta la deposizione di una corona presso la statua e una breve orazione del sergente Arnaldo Facchini del 6° Squadrone Piemonte Cavalleria (anni 1960/61).

Al termine della cerimonia i partecipanti hanno visitato il museo "Francesco Baracca" e la Rocca estense.