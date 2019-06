Prosegue a suon di grandi e partecipati tornei il giugno organizzativo di Adriasport: appena mandata in archivio un'edizione record della Romagna Cup, ecco pronta la quinta edizione dell'Adriasport Summer Cup, una bella e divertente opportunità per i giovani calciatori partecipanti di festeggiare nel modo migliore, ovvero divertendosi, la fine dell'anno scolastico e l'inizio delle vacanze estive.

Il livello e la crescita che questa manifestazione, in appena quattro anni, ha saputo raggiungere ha pochi eguali con altri tornei simili: e questa edizione, che prenderà il via ufficialmente venerdì 7 giugno, alle 20.30 con la cerimonia di inaugurazione con sfilata di tutte le squadre partecipanti allo Stadio Moretti di Cesenatico, alla presenza del neo-sindaco di Cervia Massimo Medri e dell'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, è pronta a battere ogni record. Alla segreteria dell'organizzazione sono, infatti, arrivate le adesioni di 128 squadre (l'anno scorso erano 90), in rappresentanza di una cinquantina di club, che coprono in pratica l'intero territorio italiano, da Nord a Sud, dal Trentino alla Puglia, pronte a dare vita nelle varie categorie previste - Allievi 20002 e 2003, Giovanissimi 2004 e 2005, Esordienti 2006 e 2007, Pulcini 2008 e 2009, Primi Calci 2010 e 2011, Piccoli Amici e Femminile U17 – alle 326 partite complessive nei campi allestiti a Cesenatico, Cervia e Gatteo.

Un "esercito" di giovani calciatori, con dirigenti accompagnatori e famiglie al seguito, che impatta sensibilmente sul territorio dal punto di vista turistico. Si stimano, infatti, per l'occasione circa 5000 persone tra calciatori e dirigenti e circa diecimila presenze sul territorio, alloggiate in oltre 50 hotel convenzionati con Adriasport.

Grazie all'esclusivo accordo che l'agenzia cervese ha stipulato con Mirabilandia, oltre alle partite di pallone, i piccoli e giovani atleti impegnati nella Summer Cup potranno visitare il grande Parco Divertimenti con un biglietto, già inserito nella quota di partecipazione, da utilizzare anche in due giornate.

Il programma della manifestazione prevede, dopo la cerimonia di inaugurazione, il sabato 8 interamente dedicato alle partite mentre domenica 9 si disputeranno le fasi finali del torneo nelle varie categorie.