Un piccolo, fioco sole, appare vicino all'orizzonte marziano immerso in una evanescente luce blu. Un tramonto romantico, ma non rosso come sulla Terra, ma azzurro perché la polvere sospesa nella tenue atmosfera lascia passare più facilmente le radiazioni blu. Così appare nelle nuove splendidi immagini trasmesse dal lander InSight della NASA.

Come tradizione per tutte le missioni della nasa anche InSight ha scattato alcune foto dell'alba e del tramonto marziano.

"E' da sempre una tradizione per le missioni su Marte catturare albe e tramonti", ha detto in una nota oggi Justin Maki, co-investigatore del team scientifico InSight e responsabile dell'imaging presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California. "Con molti dei nostri compiti di imaging primaria completati, abbiamo deciso di catturare l'alba e il tramonto visti da un altro mondo."

InSight ha scattato le foto il 24 e il 25 aprile utilizzando la telecamera installata sul suo braccio robotico. Il robot ha iniziato a scattare foto all'alba intorno alle 5:30 del mattino locale e le riprese del tramonto circa 13 ore dopo. Quelle serali includono anche alcune belle immagini di nuvole grigie, che si muovevano sul cielo del pianeta rosso, che erano state scattate con la telecamera installata sul ponte del lander.

Il lander della Viking 1 della NASA fu il primo a fotografare il Sole che tramontava e sorgeva sulla superficie di Marte; quel robot scattò un tramonto il 21 agosto 1976, mentre il suo gemello, Viking 2, vide sorgere un'alba il 14 giugno 1978, in seguito anche le successive missioni NASA di "superficie" che arrivarono più tardi portarono avanti la tradizione.

I tecnici del "team mission" di InSight hanno rilasciato versioni raw e cromaticamente corrette delle immagini. Le correzioni mostrano come le scene apparirebbero all'occhio umano.

Una cosa che si nota è la dimensione minuscola del sole. Marte è considerevolmente più lontano dal Sole di quanto lo sia la Terra, quindi la nostra stella appare appena due terzi più grande nel cielo del Pianeta Rosso rispetto alla Terra.

La missione InSight è costata da 800 milioni di dollari e il suo nome è l'abbreviazione di Esplorazione degli Interni con Indagini Sismiche, Geodetiche e trasmissione del calore - è scesa vicino all'equatore di Marte a novembre 2018 per studiare la struttura e la composizione del pianeta.

Il robot utilizza una "talpa" scavatrice, progettata per misurare il flusso di calore, e una serie di sismometri superprecisi, che sono alla ricerca di attività sismica marziana. Con i dati di questi strumenti e di un esperimento di radio-scienza condotto utilizzando il sistema delle comunicazioni di InSight, la missione dovrebbe essere in grado di mappare l'interno di Marte in dettagli senza precedenti.

La "talpa" non è ancora riuscita a scavare in profondità quanto sperava la squadra, per ragioni che sono ancora allo studio, ma i sismometri hanno apparentemente rilevato il loro primo "terremoto".