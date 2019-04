Domenica 28 aprile alle 18 al centro culturale "Il Granaio" di Fusignano, in piazza Corelli 16, inaugura la mostra pittorica "Bonjour tristesse", con le opere di Romeo Zanzi.

Dopo un periodo di silenzio e di attesa, ritorna la poesia dipinta di Romeo Zanzi. "Bonjour Tristesse" raccoglie una serie di lavori recenti e inediti. Del resto, il pittore non ha mai presentato opere di precedenti esposizioni. Ben sessanta in tutto, da quel 1973 nella natale Alfonsine e poi Milano, Roma, Torino, Arezzo, Parigi e tanta, tantissima Romagna.

Scrive del lavoro di Zanzi il critico Paolo Trioschi: "Sono paesaggi e figure intrise della sua originalità, visioni non ancora concluse, calate nell'essere tradizionale in un modo che lo rende unico e sempre ordinatamente prossimo all'attesa. Il tocco da un mondo lontano, spinte da ordine francese, la sua originalità non è rivoluzionaria, non è rottura, non è mai eccesso. Balza agli occhi e all'animo la visione sospesa della vita che nell'arte che si arrende alla possibilità del piacere. In "Bonjour Tristesse" rientrano arrendevoli i codici dei maestri e le lezioni della vita: dall'universale al locale, e viceversa. Dal ricercato canone estetico di Gustav Klimt alla geometria sensuale di Paul Klee, alle lezioni di tonalità in equilibrio del maestro locale Francesco Verlicchi e via a scorrere, fino all'amore incondizionato per il mosaico ravennate. Anzi, forse è proprio qui la chiave fondamentale, il principale punto d'avvio. Romeo Zanzi respira sin da studente d'arte la grande magia musiva della Ravenna bizantina e poi, la traduce in pittura. Parte dal mosaico e come il grande Klimt ne vive il fascino, vissuto e sospirato nell'attesa della meraviglia eterna".

La mostra, patrocinata dal Comune di Fusignano, è visitabile fino a domenica 19 maggio il sabato dalle 15 alle 18, il primo maggio e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L'ingresso è gratuito.