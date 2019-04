«Il Forestiere instruito delle cose notabili della città di Ravenna», avrà certamente avvertito, che mentre c' è un vuoto assoluto di gru in città ed il problema non riguarda le grus japonensis, ma i cantieri, gli operai edili… persiste un accanimento terapeutico dell'urbanistica, verso l'archeologia industriale. Si attendono "italici" due anni, per cambiare le cose (forse), col nuovo piano regolatore. A pochi mesi dalle elezioni, poi, sfido chiunque, a non rimandare! Eppure per aspetti posizionali, per la straordinarietà degli immobili, l'archeologia industriale in città, ha un potenziale enorme... cantieri che potrebbero aprire subito. Cosa frena? Almeno due norme "semplici": le destinazioni d'uso obbligatorie al limite del vessatorio, gli oneri ed extra oneri… che danno il colpo di grazia ad un imprenditore ordinario, non filantropo. Faccio un esempio, per l'Ex Macello… l'obbligo, per oltre il 50% della superficie, di fare un Ostello!!! Tutto ciò, mentre naturalmente, va a pezzi. Ci sono 18 città italiane, capoluogo di provincia, al 31 dicembre 2018, che hanno liberalizzato, a vario titolo sull' argomento, gli usi compatibili con la residenza e sospeso il pagamento, degli oneri di urbanizzazione… che stanno anticipando i tempi, del veniendo decreto legge del governo, in termini di utilizzo della "nuova SCIA". In Sicilia, Catania, rilascia il permesso di costruire, in 48 ore. Consci del fatto… «se sia più nobile d'animo sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell'iniqua fortuna, o prender l'armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli» …con un atto di coraggio, si vada ad una minivariante dei POC, normativa e si consentano "non opere di bene", ma almeno il piano urbanistico in variante, nei termini suesposti, "a partire" dall'Ex Macello, l'Ex Sir, Silos Granari, la Fiorentina… o no, silenziosa Principessa Ravenna, chiusa nella tua fredda stanza?