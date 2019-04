Mattel Italia ha creato e presentato lo scorso ottobre due bambole Barbie speciali, che raffigurano l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (ESA) Samantha Cristoforetti.

Una delle bambole indossa la tuta spaziale della NASA, che gli astronauti indossano durante le passeggiate nello spazio, mentre l'altra porta la tuta di volo ESA completa di patch dell'agenzia.

Sfortunatamente la Mattel non ha intenzione di mettere in vendita le due Barbie speciali, almeno per il momento.

L'ESA ha collaborato con la Mattel alla creazione di queste due bambole "Cristoforetti" per celebrare il sessantesimo "compleanno" della bambola più longeva e famosa del mondo.

Mattel Italia ha presentato queste due Barbie "uniche" in occasione di un evento organizzato durante la Giornata Internazionale della Donna, l'11 ottobre 2018. Il mese scorso, le Barbie Cristoforetti sono nuovamente apparse durante il Gala Internazionale delle Donne della Professional Women International di Bruxelles e all'evento Power Girl della rivista Elle a Parigi.

Durante gli eventi la Mattel ha annunciato la nascita del Dream Gap Project, dopo che uno studio accademico del 2017 ha rilevato che all'età di 5 anni, le ragazze tendono già a pensare di non essere intelligenti come i ragazzi. "La ricerca dimostra che i bambini raccolgono gli stereotipi culturali in età molto giovane e questi suggeriscono che le donne non sono intelligenti come gli uomini" hanno detto i rappresentanti di Mattel in una descrizione online del progetto. Hanno inoltre citato ricerche che hanno scoperto che le ragazze hanno tre volte meno probabilità rispetto ai ragazzi di ricevere un giocattolo legato alla scienza. E man mano che invecchiano, le ragazze tendono a perdere la convinzione di poter un giorno diventare astronauti o lavorare alla programmazione di computer o svolgere qualsiasi altro lavoro culturalmente associato agli uomini.

"Uno degli obiettivi dell'ESA è quello di essere una fonte di ispirazione per tutti i cittadini europei", ha dichiarato Ersilia Vaudo, responsabile capo Diversità dell'ESA. "L'ESA è orgogliosa di essere associata a questa iniziativa, combattendo gli stereotipi e incoraggiando le ragazze e le giovani donne a perseguire i loro sogni, qualunque esse siano."

Samantha Cristoforetti, che tra novembre 2014 e giugno 2015 ha trascorso 200 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è un vero modello per ragazze che vogliono aspirare a diventare astronauti.

La stessa Cristoforetti, intervistata sulla creazione delle bambole, ha dichiarato di essere orgogliosa che la sua immagine possa ispirare i giovani a sognare in grande e felice che le Barbie di oggi rappresentino donne nate in ogni continente della Terra. "Spero che questa iniziativa possa aiutare ragazze e ragazzi a immaginare il loro futuro senza essere costretti da limiti artificiali che non hanno più posto nel nostro tempo".

Sebbene le ragazze non siano in grado di portarsi a casa una Barbie "Cristoforetti" possono però aggiungere alla loro collezione un Barbie astronauta. Infatti, sempre in onore del sessantesimo compleanno della bambola, la Mattel ha presentato diverse bambole Barbie "in carriera " tra cui l'astronauta Barbie. Nell'autunno del 2019, inoltre, in collaborazione con il National Geographic la Mattel lancerà una Barbie astrofisica accompagnata da una mappa stellare e un telescopio. Speriamo che il futuro sia delle donne e non solo delle bambole.