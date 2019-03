«Perché molti preti non si vestono più da preti?». E' il titolo del convegno che si terrà venerdì 29 marzo, alle ore 21, presso l'Ostello Galletti Abbiosi (via di Roma n. 140 – Ravenna) per la presentazione del libro «La talare sacerdotale. Segno di fedeltà a Cristo e di rinuncia al mondo» di monsignor Michele De Santi, cancelliere e moderatore della Curia arcivescovile di Genova e direttore spirituale del Seminario "Benedetto XV" di Genova.

Il volume, pubblicato dalle Edizioni Fede & Cultura con la prefazione del cardinale Angelo Bagnasco, contiene anche un testo di don Divo Barsotti sul tema dell'abito religioso.

Al convegno interverranno don Federico Bortoli, cancelliere della Curia vescovile di San Marino – Montefeltro, il generale di Brigata Alessandro Carile, che proporrà il parallelismo fra uniforme militare e uniforme sacerdotale, e il giornalista Simone Ortolani, curatore del libro. L'incontro, promosso dall'associazione culturale San Michele Arcangelo, sarà moderato da Cristina Angelini, dottoressa in Scienza Religiose.