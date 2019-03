Sabato 16 marzo, in tutta l'Emilia Romagna, i circoli del Partito Democratico saranno aperti per lanciare la campagna di tesseramento 2019.

«Vogliamo che le nostre sedi – ha dichiarato il segretario provinciale PD Alessandro Barattoni - diventino sempre di più luoghi di incontro e confronto con elettori, simpatizzanti e cittadini. Ascolto e contatto sono elementi fondamentali per costruire una proposta politica credibile».

Per questo sarà allestito anche un banchetto in piazza Einaudi a Ravenna in cui il Partito Democratico promuoverà la petizione che chiede lo sblocco dei cantieri per le infrastrutture.

«L'Emilia-Romagna e l'Italia – aggiunge il segretario comunale Marco Frati - non possono essere ostaggio dei litigi perenni di Lega e M5s. Il Governo non prende decisioni e frena gli investimenti. Abbiamo l'intenzione di dare voce a tutti quelli che, come noi, non si rassegnano al regresso e chiedono lavoro. Promuovere infrastrutture fondamentali, come tra le altre la variante per la Statale 16 fra Ravenna e Ferrara e il passante di Bologna, significa avere un territorio più competitivo e moderno e migliorare la qualità della vita, dando opportunità e posti di lavoro».

Il PD inoltre sostiene la manifestazione nazionale "Per l'energia italiana" a difesa dei lavoratori e delle imprese del settore oil & gas per rinnovare l'appello a Governo e Parlamento italiano affinché sia rivista la normativa che riguarda le attività estrattive. «Il blocco delle attività estrattive – prosegue Marco Frati - che ci costringerà ad aumentare le importazioni e la sospensione di 18 mesi delle attività di ricerca di idrocarburi si rivelerà un colpo gravissimo al settore. Saremo in piazza a fianco dei lavoratori ma non porteremo le nostre bandiere perché siamo convinti che sostenere la transizione energetica, le fonti rinnovabili e l'estrazione del nostro gas naturale sia una battaglia di tutta la nostra comunità e non di una sola forza politica».