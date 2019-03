Un film documentario di oltre un'ora non è bastato alla regista e giornalista RAI Rita Rocca, a contenere le numerose testimonianze raccolte sulla vita artistica e privata di David Bowie. Sto parlando di "BowieNext – Nascita di una Galassia" il suo ultimo impegno cinematografico al quale ha dedicato anima e cuore per realizzare qualcosa di unico e contemporaneamente diverso, come lo era lo stesso artista, e lo si capisce già partendo già dal titolo, perché Bowie non era una sola stella ma un'intera galassia di diversità stellari che l'hanno reso uno dei più grandi artisti del palcoscenico musicale e artistico a cavallo di due secoli.

Il film, così come il libro, ci racconta un David Bowie inedito a tre anni dalla scomparsa dove oltre alle numerose interviste, sono presenti innumerevoli tributi artistici ispirati dalla personalità e dalla musica di Bowie e inviati dai fan da tutto il mondo.

Come anticipato, a Rita e al critico musicale e scrittore Francesco Donadio, è stato necessario aggiungere un libro al film per completare la stesura di tutto il materiale raccolto in due anni di ricerca. Un libro bellissimo aggiungo io, che sono un materialista, ancora attaccato al vinile e alla cellulosa. Un volume di pregevole fattura, che è un piacere tenere fra le mani e sfogliare scoprendo in questo modo aspetti poco conosciuti o inediti della vita intima e professionale del Duca Bianco. Nel libro troviamo interviste e confidenze, opere musicali e poesie, disegni e pitture, tutte provenienti da chi David lo aveva incontrato, conosciuto, ci aveva lavorato, lo aveva amato, lo aveva adorato e lo adora ancora, introducendoci nell'incredibile mondo dei fan di Bowie dove un amalgama di sfumature e sentimenti ci fa comprendere come la sua presenza e ispirazione sia ancora illuminante e viva.

Importantissime sono le testimonianze donate dai musicisti che lavorarono con Bowie come Rick Wakeman, Woody Woodmansey, Mike Garson, Gail Ann Dorsey, Mark Plati, Earl Slick, Reevs Gabriel e Sterling Campbell. E poi le interviste di amici, e conoscenti fra cui spicca quella di Dario Argento, che stava per fare un film con Bowie e Sidney Rome che lo conobbe negli anni '70 e che finì per rimanerne ammaliata.

Infine c'è l'intervista che amo di più, e che Rita ha sapientemente suddiviso in più capitoli sparsi per il libro. Quella fatta a Lindsay Camp, l'artista che ha insegnato a Bowie la gestualità e lo stare sul palco, e morto pochi mesi fa in Toscana, dove aveva scelto di vivere.

Questo libro non è solo un tributo a un grande artista dall'inizio della sua carriera all'ultimo enigmatico e profetico disco Blackstar, ma anche un tributo a tutti coloro che non hanno mai smesso di amarlo, un dono prezioso da farsi a un vero amico o a se stessi, indispensabile per chi vuole conoscere al meglio questo straordinario artista che, come afferma il suo "vecchio" pianista Mike Garson "Fra trecento anni ci ricorderemo di lui. È il nostro Beethoven, lo Chopin di questo secolo".