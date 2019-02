Questi 18 e 19 febbraio, Alvaro Ancisi è a Palermo, quale consigliere comunale di Ravenna, membro del Comitato delle Regioni dell''Unione Europea, ad una seduta della commissione "Politiche sociali, Educazione, Lavoro, Ricerca e Cultura" (SEDEC) e ad un convegno internazionale organizzato dal Comitato stesso e dalla Regione Sicilia.



Nella seduta del 18, si discutono i punti della bioeconomia sostenibile per l'Europa (rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente), il rafforzamento dell'istruzione STE(A)M nell'UE (scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica); le presentazioni sul tema «Atene, capitale europea dell'innovazione 2018"» e dell''iniziativa WiFi4EU (libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici).



Il convegno del 19 ha come tema l' "Agenda digitale", articolato su due sessioni dedicate alle strategie territoriali, rispettivamente per una migliore connettività e per servizi pubblici digitali.