«Ripristinare l'assegno di gravidanza per le donne in condizioni di bisogno economico. Lo chiede al Comune di Ravenna il «Comitato Promotore "Carlo Camerani" a fianco delle donne in situazione di fragilità», che ha presentato una petizione pubblica per il ripristino di questo aiuto destinato alle donne incinte con un reddito inferiore ai 9.200 euro lordi e concesso dopo il quarto mese di gravidanza.

II dottor Carlo Camerani, già Primario dell'Ospedale di Ravenna, scomparso il 16 luglio 2018, è stato lo storico Presidente del Centro di aiuto alla Vita di Ravenna, autore di oltre 500 salvataggi di bambini altrimenti destinati alla morte. Il Comitato a lui intestato è composto da Cinzia Baccaglini, Presidente del Movimento per la Vita di Ravenna, Alvaro Ancisi, Capogruppo consiliare di Lista per Ravenna, Simone Ortolani, Giornalista e Vicepresidente dell'Associazione Culturale «San Michele Arcangelo», Mirco Coffari, Presidente di Scienza e Vita Ravenna, Maria Rosa Prati, Presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Ravenna-Cervia.

L'"Assegno di gravidanza" di cui si chiede il ripristino, fu istituito nel Comune di Ravenna tra il 1997 e il 2001 nell'ambito del Fondo di sostegno alla genitorialità, ma è stato in effetti sospeso nel maggio 2017, con una decisione unilaterale dell'Amministrazione che non ha coinvolto il Consiglio comunale.

Tuttavia, Ravenna sta vivendo una drammatica crisi demografica. Il tasso di fecondità non supera l'1,1%, il peggiore d'Italia esclusa la Sardegna, tant'è che lo stesso sindaco Michele De Pascale ha lanciato l'allarme del "rischio di estinzione". Dai dati che egli stesso ha fornito in Consiglio comunale è infatti emerso un calo delle nascite del 30% in 7 anni. Eppure, la Costituzione della Repubblica attribuisce "alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione" (art. 37). Perfino nella stessa controversa legge 194 del 1978 «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza» si esprime, all'interno del fondamentale art.1, il principio secondo cui «lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio», vale a dire «fin dal concepimento».

CHI PUO' FIRMARE LA PETIZIONE E DOVE

Possono firmare la petizione tutte le persone residenti nel territorio comunale, italiani o stranieri, con almeno 16 anni di età.

La petizione può essere altresì firmata da tutte le persone non residenti nel territorio comunale, italiani e stranieri, con almeno 16 anni di età, che in qualsiasi parte del territorio comunale esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio.

La petizione può essere firmata presso la sede del Movimento per la Vita e del Centro di aiuto alla Vita di Ravenna – Cervia (via Angelo Lolli, 7/9 – Ravenna) tutte le mattine dal lunedì al venerdi dalle 9.30 alle 12 e presso il Gruppo consiliare di Lista per Ravenna nella Residenza municipale (IV Piano, Piazza del Popolo n. 1, Ravenna, e-mail: grulistara@comune.ravenna.it), che fungerà anche da punto di arrivo delle firme.

Ogni cittadino interessato potrà negli stessi luoghi ritirare gli stampati per la raccolta firme e a sua volta raccoglierle non essendoci obbligo di firma davanti al notaio.