Il Forestiere instruito delle cose notabili della città di Ravenna, avrà certamente avvertito, che è avvenuto il sequestro e la chiusura, da parte dell'autorità giudiziaria, del viadotto Puleto dell'E45, al confine fra Toscana e Romagna. L' Anas sostiene, che il viadotto era monitorato, già avviati i lavori, che pur se con limitazioni, è transitabile. Credo a tutti, ma il punto non è questo, o non soltanto questo. Ravenna è isolata da tempo, nelle direzioni dirette, Venezia, Rimini, Roma, semplicemente perché non è collegata da autostrade ferro gomma, che col pagamento di un pedaggio/biglietto, garantiscono la manutenzione… pena il mancato ricavo. La strade statali sono solo un costo, non se le tira nessuno; dico questo, nel rispetto di Anas, che fa l'impossibile, con le risorse disponibili. Non è questione del viadotto, è bastata una grande nevicata, ricorderete, a far scortare i camion sulla S.S 309, dalla polizia verso il porto, a indirizzare gli altri sulla A14 dir. Le strade statali italiane, spesso, hanno un traffico decuplicato rispetto al progetto, non sono in grado di reggerlo… non è un problema solo di manutenzione, che oltre un certo limite, è accanimento terapeutico… spesso è un problema morfologico o addirittura strutturale. Vi è la necessità assoluta di alleggerirle di traffico. La manutenzione, al massimo tampona lo status quo, ma solo le grandi infrastrutture (quelle indispensabili), danno una prospettiva di crescita sostenibile. Questo vale, anche per il sistema ferroviario territoriale, oltre che per l'armamento. Le processioni a Roma dei Sindaci, lasciano il tempo (senza idee), che trovano. Che fare… lo ripeto da tempo. Una Rimini Venezia autostradale & la Romea Ferroviaria… la ripresa del corridoio E55 autostradale & la Roma-Sansepolcro-Venezia ferroviaria, unitamente alla "elettrificazione", della Faenza, Firenze, Livorno. Della E55, cassata dalla sera alla mattina, da un ministro della Repubblica, dopo il decreto esecutivo del Presidente della Repubblica, sapete tutto; della Romea Ferroviaria, ve lo dico io… prevista dal Piano Territoriale della Provincia di Ravenna, fu poi ritirata nell'anno 2000, su richiesta, indovinate… della regione Emilia (mai) Romagna. Il Piano Generale dei Trasporti approvato nel 2001, a pagina 18, richiama l'opportunità di uno specifico approfondimento, relativo agli interventi di adeguamento e "completamento", per dare continuità, al corridoio Roma-Orte-Sansepolcro-Rimini-Ravenna-Venezia. Direi, a questo punto, che non c' è peggior sordo, di chi non vuol sentire…o no, silenziosa Principessa Ravenna, chiusa nella tua fredda stanza?