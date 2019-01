Il 27 gennaio ricorre il 74° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Dal 2000, con una legge, la Repubblica italiana ha istituito il Giorno della Memoria proprio in questa data per ricordare la Shoah, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento di milioni di persone.

Incontri, concerti, letture, spettacoli teatrali e film sono le proposte del Comune di Ravenna e di numerose istituzioni e realtà per commemorare e ricordare, perché la memoria sia lo strumento affinché simili eventi non possano mai più accadere. Tra gli altri si segnalano i seguenti appuntamenti (il calendario potrà variare ed essere aggiornato nei prossimi giorni).

Dal 21 gennaio al 7 febbraio

L'assessorato al Decentramento, in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza di Ravenna, propone gli eventi teatrali:

Kaninken di Antonella Gullotta con Elio Ragno, drammaturgia e regia di Eugenio Sideri, produzione Lady Godiva Teatro

Anna Frank lettura scenica con Anita Guardigli – Associazione culturale Asja Lacis

Spettacoli rivolti alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado (Scuole Don Minzoni, Gessi di San Pietro in Vincoli, Ricci Muratori, V. da Feltre di San Pietro in Campiano, Montanari, Mattei di Marina di Ravenna, S. P. Damiano, Novello, Randi, Valgimigli di Mezzano, Casadio di Piangipane)

Giovedì 24 gennaio

20.30 - Archivi del Novecento - via di Roma, 167

Proiezione del filmato "La passeggera" di Andrzej Munk (Polonia, 1963)

Promossa da Istituto storico della Resistenza di Ravenna. La proiezione sarà introdotta da una breve presentazione del direttore dell'ISREC Giuseppe Masetti

Venerdì 25 gennaio

17.00 - Salone delle Feste di Palazzo Rasponi - Piazza Kennedy 12

Conferenza del professor Dieter Pohl, docente di storia contemporanea all'Università di Klagenfurt, sul tema "Il regime nazista come sistema criminale".

Promossa da Istituto storico della Resistenza di Ravenna in collaborazione con Istituzione Biblioteca Classense, Fondazione Casa di Oriani e Rete degli Istituti Romagnoli..

E' prevista la traduzione simultanea, prenotazione consigliata 0544.84302 oppure istorico@racine.ra.it

Domenica 27 gennaio

11.00 - Atrio stazione ferroviaria di Ravenna

Omaggio alla lapide in memoria degli ebrei transitati per la stazione di Ravenna con destinazione Auschwitz. Alla cerimonia presenzierà il sindaco Michele de Pascale con il gonfalone del Comune.

16.00 – Museo d'Arte della Città, Sala Martini – via di Roma 13

Presentazione in anteprima del lavoro animato "Ènzul e parpài" (Angeli e farfalle), realizzato dai ragazzi del progetto "Lavori in Comune - SPiV toons" con la direzione di Claudio Tedaldi.

L'opera interpreta, attraverso una accurata stop motion con le tessere di mosaico, due poesie in dialetto romagnolo: "I mur dla gvëra" di Nevio Spadoni e "La farfala" di Tonino Guerra.





Lunedì 28 gennaio

21.00 - Ridotto del Teatro Alighieri - via Mariani 2

Concerto in memoria delle vittime dell'Olocausto

Young Musicians European Orchestra, diretta da Matteo Parmeggiani, pianista Dario Zanconi, oboista Estelle Akta, violinista Matteo Cimatti.

Organizzato da Emilia Romagna Concerti con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Mibac, Sapir e Ambasciata di Israele in Italia, e con la collaborazione di Dis-Ordine di Malta.

Informazioni: biglietteria del Teatro Alighieri 0544.249244 - erconcerti@yahoo.it

Martedì 29 gennaio

17.00 - Sala Spadolini della Biblioteca "A. Oriani" - Via Corrado Ricci 26

Presentazione del volume "Quindici mesi nei lager. Memorie di Pierina Zampar", a cura di Marco Serena (ISREC Ravenna). La storia di una deportata ravennate sopravvissuta agli orrori dei campi di Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück e Bergen-Belsen

Promossa da Istituto storico della Resistenza di Ravenna

Giovedì 31 gennaio

9.30 - Sala del Consiglio Comunale - piazza del Popolo 1

Consulta delle ragazze e dei ragazzi

Seduta dedicata al "Giorno della Memoria"

Lunedì 4 febbraio

10.00 - Teatro Rasi - Via di Roma 39

Incontro testimonianza del dottor Cesare Finzi, testimone della Shoah, con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Promossa da Istituto storico della Resistenza di Ravenna

Le biblioteche dell'Istituzione Classense ricordano il Giorno della Memoria con percorsi bibliografici

BIBLIOTECA CLASSENSE

via Baccarini 3 - Ravenna 0544.482112 informazioni@classense.ra.it

BIBLIOTECA HOLDEN

via Baccarini 1 - Ravenna 0544.482119/116 holden@classense.ra.it

CASA VIGNUZZI

Biblioteca per ragazzi Centro di lettura per l'infanzia

via S. Mama 175 - Ravenna 0544.482819 vignuzzi@classense.ra.it

BIBLIOTECA ADA OTTOLENGHI

piazzale Marinai d'Italia 19 - Marina di Ravenna 0544.538901

biblio.ottolenghi@classense.ra.it

BIBLIOTECA CELSO OMICINI

via Vittorio Veneto 21 - Castiglione di Ravenna 0544.951754

biblio.castiglione@classense.ra.it

BIBLIOTECA MANARA VALGIMIGLI

via Cella 488 - S. Stefano 0544.563662

biblio.valgimigli@classense.ra.it

BIBLIOTECA OLINDO GUERRINI

via O. Guerrini 60 - S. Alberto 0544.529805

biblio.salberto@classense.ra.it