Alcune immagini del video di «Canto per NeMO»

Cinquanta giornalisti di Messina hanno partecipato alla realizzazione di un video musicale a favore del Centro Clinico «NeMO Sud», centro multidisciplinare per la presa in carico di persone affette da malattie neuromuscolari, quali SLA, SMA e distrofie muscolari.

L'iniziativa è nata dall'amicizia fra Alessandro Silipigni, cantante dei Big Mimma, band della città siciliana, e lo stesso Centro Clinico. Dopo l'incontro avvenuto nell'estate scorsa, il musicista ha aderito all'invito di Letizia Bucalo Vita, responsabile dell'ufficio fundraising e comunicazione di NeMO Sud, che gli ha chiesto di arrangiare una melodia natalizia.

Silipigni ha dichiarato, in una nota riportata dal sito dell'Unione Cattolica della Stampa Italiana, che «questo incontro mi ha dato l'opportunità di conoscere più da vicino NeMO. Ho potuto apprezzare medici, terapisti, operatori ma soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere i pazienti, sia bambini che adulti. Sostenere NeMO per me è stato un privilegio e una gioia».

I giornalisti hanno cantato il brano guidati da Silipigni, il quale ha anche coordinato le riprese video insieme a Gaetano Sciacca, sul testo della canzone scritto da Letizia Bucalo Vita, responsabile dell'ufficio fundraising e comunicazione di NeMO SUD.

Le riprese di «Canto per NeMO» sono state realizzate in un pomeriggio di novembre, all'interno del Centro Clinico. Poi, il passaggio nello studio di registrazione al Dalek Studio che, pro bono, ha supportato l'iniziativa. Ora il video è stato pubblicato su You Tube all'indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=a8DIzEqrqNg&t=16s

Per chi desidera maggiori informazioni, è possibile seguire le pagine Facebook @nemosud e @DONARtEperNeMOSUD e l'account Twitter @NemoSud.