Durante l'ultimo week end, caratterizzato anche dalla presenza di numerosi visitatori nella citta manfreda attirati dalla caratteristica "Sagra del Torrone", sono proseguiti i controlli sulle strade cittadine da parte dei carabinieri della Compagnia di Faenza. Particolare attenzione è stata data anche ai controlli della circolazione stradale.

In questo ambito i carabinieri del locale nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato due persone per "guida in stato di ebbrezza alcolica":

· una 23 enne bielorussa neopatentata, residente nel ravennate, che alla guida di una Renault Megane veniva sottoposta a controllo, a seguito di un incidente stradale, e risultava con un tasso alcolico pari a 0,45 grammi/litro, ben al di sopra del tasso consentito dalla legge per i neopatentati (pari a 0,0 grammi/litro); pertanto, come previsto dalla normativa vigente, gli è stata ritirata la patente di guida;

· un 21 enne albanese residente a Faenza, che durante un controllo lungo corso Garibaldi è stato sorpreso alla guida della sua autovettura, una Volksvagen Golf, con un tasso alcolemico pari a 1,15 grammi/litro ben al di sopra del tasso consentito dalla legge (pari a 0,5 grammi/litro). La patente è stata ritirata;

Mentre i carabinieri della stazione di Casola Valsenio hanno denunciato una persona:

· un 41 enne di Faenza, a bordo del suo autocarro Fiat Ducato, che veniva fermato e controllato lungo la Casolana immediatamente dopo aver causato un incidente stradale senza feriti, e per essersi dato alla fuga. Il soggetto risultava stesse guidando in stato di ebrezza alcolica con un tasso alcolico pari a 1,58 g/l, inoltre dichiarava falsamente di non avere con se la propria patente di guida mentre da successivi accertamenti si appurava che il soggetto aveva la patente sospesa. Per tali motivi veniva denunciato all'autorità giudiziaria di Ravenna per "guida in stato di ebbrezza alcolica; fuga dopo incidente con soli danni alle cose e falsa attestazione a pubblico ufficiale."

Nell'ambito dei servizi preventivi per la sicurezza dei cittadini i carabinieri della compagnia di Faenza hanno denunciato tre persone:

· i carabinieri della stazione di Borgo Urbecco, in centro a Faenza hanno sorpreso un 40enne residente in provincia di Reggio Calabria, che si agirava in zona a bordo della sua auto con fare sospetto, dalla perquisizione personale e veicolare del mezzo nel quale viaggiava sono stati trovati due coltelli uno a serramanico ed uno a lama fissa per cui possesso il soggetto non forniva alcuna spiegazione plausibile. I coltelli sono stati sequestrati e l'uomo veniva denunciato all'autorità giudiziaria di Ravenna per "porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere";

· i militari del nucleo operativo e radiomobile in via Ravegnana, hanno controllato un cittadino marocchino 32 enne senza fissa dimora che girovagava in zona. Dalla perquisizione del soggetto veniva rinvenuto un telefono cellulare di cui non riusciva dimostrare di esserne il proprietario, pertanto il telefono è stato sequestrato ed l'uomo è stato denunciato per "ricettazione"; mentre in corso Garibaldi hanno fermato una Ford Focus sospetta con a bordo un 30enne albanese, domiciliato a Faenza. A seguito della perquisizione all'interno del veicolo il giovane occultava una mazza da baseball sotto il sedile lato guida e un bastone di legno della lunghezza di 70 cm, strumenti di cui non forniva alcuna spiegazione plausibile. I due strumenti sono stati sequestrati e il soggetto e' stato deferito all'autorità giudiziaria di Ravenna per "porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere".