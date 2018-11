«Il Forestiere instruito delle cose notabili della città di Ravenna», avrà certamente avvertito, che entro il 2050, dall' 85 al 90%, a seconda delle scuole di pensiero… della popolazione mondiale, dimorerà nelle città. La città diventerà quindi, lo è anche oggi, in parte, il vero motore dell'economia, su cui si giocheranno i destini strategici, dei popoli. Invero in Italia, solo Milano, è una città "strutturalmente futura" e dobbiamo aspettarci, che nei prossimi anni, a Ravenna, non succeda proprio nulla. Conscio di questo, ritengo appropriato consolidare, un'alleanza sociale che già esiste: un blocco a tre, fra Media Borghesia produttiva, Professioni & Università, Associazioni Imprenditoriali & Stakeholder. Come direbbe Democrito, i "fenomeni non possono essere negati e ne costituiscono il fondamento". Lasciamo al palo la politica dei Ni e dei signor No, che mandano da ipocriti, i figli a lavorare all' estero, dove l'occupazione è merito proprio, dalle infrastrutture, che non si vogliono fare in Italia. Alleanza per fare cosa e andare dove. Per investire risorse, atte a disegnare un piano di sviluppo trentennale, che traghetti il futuro di Ravenna, dal 2020 al 2050. Innanzitutto, ripartiamo dall' idea di L.Quaroni, M.Vittorini, di una Ravenna piccola Rotterdam: 1) Ravenna ha un territorio molto vasto e la popolazione attuale è insufficiente, a sostenerne la gestione amministrativa; occorre andare, ad un minimo di 300.000 abitanti; 2) Ravenna va ricongiunta al mare; ciò che è stato una città imperiale, divenuto una città provinciale, deve generare una virtuosa città giardino, sostenibile, resiliente; la matrice e madre acqua, tornare tale; 3) Ravenna deve essere protagonista, in una regione Ionico Adriatica, che s'insinua come un cuneo, nell' Europa Centrale e Orientale; va sviluppato, un sistema Multiport, Ravenna, Venezia, Trieste (Koper, Rijeka), competitivo con i Paesi Bassi… 7gg di navigazione in meno, da Suez; 4) Ravenna deve rompere l'isolamento, divenire passante, attraverso un'autostrada ferro gomma, Rimini Venezia; deve collegare il Baltico all' Adriatico; porsi, come occasione trasportistica strategica, nazionale, dalla Puglia al Veneto; 5) Ravenna, il suo porto, deve andare a fondali naturali off-shore di 18m, zona longitudine (WGS 84) 12,453192, latitudine (WGS 84) 44,480303, per navi Suez-Max, con un sistema banchinale, formato da piattaforme petrolifere dismesse, rigenerate; uno step, può essere, in testa alla diga sud, con batimetria, a 15 metri… o no, silenziosa Principessa Ravenna, chiusa nella tua fredda stanza?