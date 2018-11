Venerdì 23 novembre alle 10.30 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana sarà ospite il Consigliere della Suprema Corte di Cassazione di Roma Angelo Costanzo per parlare di logica e diritto con il suo intervento "Verità storica e verità processuale. Il limite della illogicità manifesta".

L'appuntamento fa parte degli incontri interdisciplinari "Dimensione scienza" dedicati all' esplorazione delle relazioni tra cultura umanistica e cultura scientifica, organizzati dagli Assessorati alla Cultura e all'Università del Comune di Cesena in collaborazione con il Centro Interuniversitario di Ricerca in Filosofia e Fondamenti della Fisica dell'università di Urbino Carlo Bo.

Nel suo intervento, Costanzo prenderà le mosse dai casi in cui un evento singolo viene costruito tramite le massime d'esperienza, cioè tramite un'operazione di logica induttiva, prendendo per buone delle generalizzazioni, acquisite alla esperienza comune, e illustrerà i pericoli insiti in questo metodo, in quanto è costante il rischio di fare confusione fra generalità e generalizzazione.

L' incontro successivo di "Dimensione Scienza" è in programma venerdì 30 novembre con Almo Farina, Professore ordinario di Ecologia all'Università di Urbino che approfondirà il legame tra filosofia ed ecologia con la lezione "Il paesaggio sonoro: fondamenti di eco acustica". Gli incontri sono diretti ai docenti di ogni ordine e grado, agli studenti delle scuole superiori e alla cittadinanza tutta.