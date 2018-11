Il Forestiere instruito delle cose notabili della città di Ravenna, avrà certamente avvertito, che come un bambino scopre la marmellata, la nostra città scopre di avere infrastrutture fragili, in tutte le direzioni. Ecco allora, richiedere le esigenze del momento, mettere il cucchiaino dentro il vasetto, salvo accorgersi che non ce n' è…! Voglio andare ad Alghero, in compagnia di uno straniero…scusate a Mezzano, a Forlì. Tutto giusto, non fa una piega per carità, per quel che riguarda le briglie… ma è meglio concentrare gli sforzi sul cavallo, sulla madre di tutte le battaglie, per la Romagna che si affaccia al mare. Non rischiare di fare, come spesso succede in Italia: dare troppi messaggi, che poi ci condannano all'inconsistenza. Lo dico chiaro e netto, da tempo, l'unica cosa che ci può far CAMBIARE LA VITA, un nuovo modello di sviluppo, rispetto a quello logoro che ci trasciniamo, è un'autostrada ferro gomma, che colleghi direttamente Rimini a Venezia, rendendo passante Ravenna… la via Baltico Adriatica. In immediato subordine, una rigenerazione della ferrata, porto di Ravenna, porto di Livorno, passando per Faenza, Firenze… la via di Dante, la via dei Due Mari. Riguardano non solo Ravenna, ma tutta la Romagna che si affaccia al mare, la macroregione Ionico-Adriatica, lo sviluppo in particolare, di regioni come la Puglia, il Molise, l'Abruzzo, le Marche. Non dobbiamo andare a ovest (in primis), sulla via Emilia, qualunque città, perché continua a legarci al giogo Bologna… ma non ne avete ancora abbastanza! Dobbiamo correre verso l'indipendenza, i nostri nuovi mercati naturali, diretti, turistici e manifatturieri, che stanno nell' Europa Continentale e a Est, che passano da Venezia… poi su, verso il Tarvisio. Se non si capisce questo, se si moltiplicano le parole d'ordine, ripeto, condanniamo i nostri nipoti, all'inconsistenza. Due esempi in negativo: 1) correva l' anno 1863, quando venne inaugurata la ferrovia Ravenna Castelbolognese, che nel progetto iniziale, doveva completarsi con l'arrivo a Porto Corsini da un lato e a Firenze, attraverso la valle del Senio, dall' altro; il consiglio comunale di Ravenna, invece, impose lo scalo nei pressi della Darsena e si fece abbindolare, su presunti problemi idrogeologici, della valle del Senio; 2) è notizia fresca, che un ministro della repubblica, dalla sera alla mattina, abbia cassato la E55, dopo trenta anni di lotte per ottenerla, dopo il decreto attuativo del Presidente della Repubblica e senza che il consiglio comunale di Ravenna, abbia speso una "parola forte"; senza che nessuno si sia mosso, né allora né mai, in questi anni, per allestire perlomeno un gavettone di deiezioni animali, avverso la decisione… o no, silenziosa Principessa Ravenna, chiusa nella tua fredda stanza?