Gianinetti in allestimento

Venerdì 9 novembre alle 17, presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense, sarà inaugurata la mostra di libri d'artista Roberto Gianinetti. Eppur son libri (Corridoio Grande, 9 novembre – 16 dicembre 2018).Artista assai noto anche all'estero, Gianinetti esporrà negli spazi classensi oltre settanta libri d'artista, collocati nel Corridoio Grande dentro le teche ma anche fuori, incontenibili segni della nostra storia e del mondo in cui viviamo.

La xilografia, tecnica incisoria legata ai primordi della stampa e del libro, con Gianinetti si apre ad altre declinazioni, che traggono avvio dalla tradizione ma diventano idee diverse e nuove. Le sue composizioni sono arte ma anche libri e molto altro, ricche delle più svariate suggestioni antiche e contemporanee, dalla scrittura alla musica, dalla scienza al mito, all'impegno civile: oggetti impeccabili dal punto di vista tecnico-incisorio ma con una accentuata componente ludica e ironica che ben si sposa con le collezioni della Biblioteca, tra le quali è presente una pregevole raccolta di giochi a stampa, databili dalla fine del Seicento ai giorni nostri. Proprio di uno dei giochi classensi, Gianinetti propone una rivisitazione in chiave fortemente contemporanea che aggiunge un senso nuovo anche all'esemplare antico. Per l'occasione è stato pubblicato un catalogo, curato da Daniela Poggiali, responsabile delle collezioni artistiche della Biblioteca Classense, e stampato in edizione limitata di 100 copie firmate dall'artista.

L'inaugurazione è prevista per le ore 17. Interverranno Maurizio Tarantino, direttore della biblioteca, Dino Silvestroni, critico d'arte e curatore della mostra insieme a Gianinetti, e Daniela Poggiali. Seguirà una visita guidata curata dall'artista.

L'AUTORE

Nato a Vercelli nel 1957, laureato in Medicina Veterinaria, diplomato all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano in tecniche incisorie, ha svolto attività di docenza presso numerose accademie e istituti di belle arti (Milano, Urbino, Vercelli) e ha partecipato a simposi e premi internazionali in Romania, Serbia, Russia, Austria, Polonia, Germania.

Ha esposto in tutto il mondo: Europa, Canada, Stati Uniti, Corea del Sud, Brasile, Cina, Australia.

Si occupa quasi esclusivamente di ricerca nel campo della rilievografia; i lavori sono presentati in folio, sotto forma di libri d'artista, stampe d'arte su tessuti e come installazioni teatrali e musicali.

LA MOSTRA

Roberto Gianinetti. Eppur son libri

Biblioteca Classense, Corridoio Grande

9 novembre – 16 dicembre 2018

orari di apertura:

domenica e lunedì 14-19

dal martedì al sabato 9-19

lunedì mattina e festivi chiuso

ingresso libero