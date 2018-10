Continua il viaggio attraverso gli Artisti che vivono e lavorano nella nostra bella Città d'Arte e che ci regalano quei dipinti sui muri, avvincenti o provocanti, colorati o monocromatici, che spesso guardiamo distrattamente senza pensare al loro messaggio intrinseco e a quanta passione e fatiche vi sia dietro la loro elaborazione. Oggi è su PiùNotizie è il turno di Anna Agati, una ragazza che si è donata all'arte in tutte le sue sfaccettature.

Ciao Anna

Piacere di conoscerti, so che sei un'artista che guarda all'antico e al nuovo, una vera creativa capace di stupire in ogni genere, dai murales, ai mosaici e ai dipinti, ma anche ideatrice di bellissimi gioielli e splendidi abiti come i lettori potranno vedere dalle immagini pubblicate. Come di consueto iniziamo con il classico: parlaci di te.

E' vero spesso sono indicata come giovane artista, ma in realtà sono una finta giovane perché ho già trentasette anni. Mi sono avvicinata al mondo dell'arte fin da piccola perché mi ha sempre affascinato. Molta della mia passione la devo a mia madre, che è sempre stata una donna curiosa e con una grande attenzione per le tradizioni e gli oggetti con una storia. Fin da piccola mi ha portato in giro per paesi, sagre e mercatini, facendomi scoprire colori, sapori, suoni, piante e animali. L'arte per me è da sempre stata una forma di evasione dai miei demoni interiori, un rifugio, ma anche una forma di studio e conoscenza del dolore, attraverso l'immersione in chi sono e cosa sento. Fin da bambina mi sono trovata a fare i conti con la vita e i suoi lati oscuri e i miei occhi si sono abituati a cercare più in profondità, a sentire con tutti i sensi. Non amo definirmi artista nel solito senso della parola, molto spesso scherzando mi piace definirmi operatrice artistica culturale, perché io non dipingo e faccio arte allo scopo di apparire, il mio "fare arte" è un qualcosa che si spinge all'interno di luoghi molto spesso dimenticati o considerati non artistici. Non cerco l'apparenza estetica, prediligo il messaggio di bellezza nella sua essenza e complessità.

Com'è nata la tua passione?

La passione per l'arte ha radici nella mia infanzia, passione che in seguito ha trovato concime in vari accadimenti che mi hanno portato a immergermi sempre di più in essa. Alle superiori ho seguito gli studi artistici per poi abbandonare la pittura e immergermi nel mondo della grafica, della fotografia e del design. Poi in un periodo molto particolare della mia vita in cui avevo quasi completamente abbandonato ogni tipo di attività mi sono ritrovata a dover fare, quasi per caso, un murales enorme dedicato a una mia amica scomparsa in giovane età. L'esperienza di cimentarmi all'aperto, con una grande parete verticale e lasciare fluire i miei movimenti ha cambiato significativamente la mia vita artistica.

Hai uno studio? Dove lavori?

Al momento non ho uno studio tutto mio, di solito lavoro in quello del mio amico in arte, Alessandro Lonzi. Una piccola stanza, quasi sotterranea che chiamiamo la tavernetta, nella quale nascono molto spesso la maggior parte dei miei e nostri progetti. La tavernetta è un luogo in cui possiamo passare ore spesso di notte a parlare di arte, ad ascoltare musica e a dipingere come estraniati dal resto del mondo. Nei prossimi mesi condividerò uno spazio con la mia amica e collega Sabina Morgagni all'interno della sua Officina Playground. Spero alla fine di avere anch'io una "stanza per l'anima" tutta mia, in cui poter concepire le mie opere. Al momento lavoro in ogni luogo in cui mi sia possibile lasciarmi andare, può essere l'Accademia, come la mia camera o addirittura il tavolino di un bar o di un ristorante. Molto spesso la strada diventa il mio atelier, dove posso lasciarmi andare su pareti che richiamano o richiedono il mio intervento.

Quali materiali preferisci utilizzare?

A livello di supporto non ho un vero e proprio materiale preferito, adoro la materia nella sua imperfezione e prediligo materiali di scarto da inserire nelle mie opere. Frequentando l'Accademia di Belle Arti di Ravenna la "scoperta" del mosaico mi ha ulteriormente trasformata. Per me il mosaico è molto simile al solfeggio nella musica, o al thai chi nelle arti marziali. Con la sua apparente durezza e la capacità del colore di vibrare grazie a peso e accostamenti cromatici è in grado di insegnare i fondamenti dell'arte e la meditazione prima della creazione. Generalmente mi piace mischiare materiali e tecniche. Ho sperimentato la pittura su stoffa e la sartoria e amo molto i colori acquarellati che danno spazio al gesto e alla purezza della pennellata sono tecnicamente i miei preferiti. Ultimamente ho realizzato un ciclo di tavole realizzate con i miei capelli chiamato "chemio – primo ciclo", tuttora visitabile all'interno dell'Accademia, un'intera stanza allestita che mi ha davvero emozionata.

Quante ore lavori al giorno?

Non faccio l'artista a tempo pieno, nel senso usuale. La mattina vado in Accademia, poi il pomeriggio scappo via dalle lezioni e vado a lavorare presso una cooperativa sociale, dove utilizzo l'arte come ausilio educativo per bambini e ragazzi con difficoltà psichiche. Il mio non è un lavoro quantificabile in ore perché alla fine la mia "arte" non è altro che una personale ricerca interiore.

A cosa t'ispiri?

L'ispirazione nel mio caso è una sorta di contaminazione, un cocktail di passioni e suggestioni che si sono incollate al mio modo d'essere. Ciò che faccio o creo è la somma di riferimenti inconsci, non voluti o studiati, di ciò che ho vissuto, amato e odiato. Nei miei lavori vive il mio personalissimo viaggio nella storia dell'arte e nei mosaici, con i loro colori e decori e l'immancabile oro. Colori che hanno riempito i miei occhi fin da piccola. Importante è stato l'incontro con Serena Simoni, la mia prima insegnate di storia dell'arte, che mi ha insegnato ad andare oltre all'immagine a ricercare il significato velato dentro i simboli. Klimt è sicuramente una delle mie fonti d'ispirazione. L'ho scoperto alle elementari quando casualmente trovai un calendario con le su "bisce d'acqua". Proprio allora era uscita la sirenetta di Disney e quelle donne così belle, ma anche terrificanti, mi hanno subito rapita, facendomi innamorare del suo decorativismo e delle sue donne. Molto importante per me è anche Max Klinger che è stato al centro della mia tesi di quinta superiore. Altro artista fondamentale è Gaudì con le sue linee sinuose e l'irregolarità e i colori. Recentemente ho conosciuto Stefania Pelloni, creatrice della "sartoria creativa", che ha sede a Mezzano, e che insegna a cucire senza schemi, senza metro e senza misure. Devo molto a Stefania, che per me è diventata un'ispirazione e mi ha fatto conoscere Hundertwasser, che insieme a Gaudì è andato a comporre il mio ideale di arte, ossia un'arte che esce dalle gallerie, anzi quasi se ne disinteressa per andare a contaminare i sobborghi, gli interni delle case, la pelle delle persone.

Nelle tue opere quali elementi non mancano mai?

Per me la pittura è come un balsamo, una cura che permette alla mia anima di librarsi, uscire dalla corazza e, attraverso il colore e le linee, iniziare una danza che le permette di trovare un ordine, un equilibrio. Quando dipingo, non seguo schemi tecnici o canoni estetici, percepisco un'idea e da lei mi lascio trasportare come in una trance, in cui il mio "Io" interiore prende il possesso dei miei movimenti e accompagna il corpo in un viaggio onirico attraverso gli strati della mia essenza. Nel momento in cui inizio a dipingere la mia anima, canta, schizza e ride come una bimba capricciosa, lasciando sul supporto la traccia del suo passaggio. Per questo molto spesso nelle opere sono ricorrenti colori flou o dettagli cangianti. Insieme a un lato malinconico che sublima in colature come se la pittura piangesse o in fumose zone d'ombra. Attraverso il progetto "Arsra – Ravenna in tutti i sensi" ho sviluppato una forma di arte partecipativa e sensoriale che vorrei coinvolgesse completamente chi vede i miei lavori. In questo modo l'arte non è più riservata ai musei, esce dalle canoniche cornici e si rende fruibile scivolando via dalle tele per comparire su cartoni di riciclo, contaminando abiti, oggetti d'arredo e perfino pareti urbane. Nelle mie opere è possibile percepire tutte le mie esperienze artistiche e lavorative fuse con le mie passioni, unendosi attraverso la pittura evolvono in un'arte viva che esce dal quadro diventando arte dinamica che contamina e reinterpreta la realtà. Le esperienze nel campo della grafica, della fotografia, della moda, del teatro e infine nella pittura, caratterizzano il mio stile che muta dall'illustrazione, alla foto pubblicitaria, al quadro classico, all'acquerello giapponese, la stampa di tessuto o il disegno di una ceramica per arrivare a toccare il tatuaggio e persino il fumetto in un continuo fluido che rende l'opera senza tempo, collocazione geografica o religione.

Quali sono quelle che ami di più?

Ogni opera ha una sua storia, un suo determinato periodo emotivo e storico dentro di me e nessuna è più importante di altre. Certo ci sono alcune che mi hanno dato determinata visibilità come ad esempio la "Teodora in bicicletta" che ha girato tutto il mondo sui social e pubblicità ed è quella a cui devo probabilmente di più, ma anche il lavoro sui giochi per bimbi della Rocca Brancaleone mi ha dato moltissimi stimoli e soddisfazioni. Una delle opere più significative è sicuramente il "ritratto dell'anima" il mio primo vero quadro dopo circa dieci anni che non dipingevo e sicuramente il primo in cui pitturavo qualcosa che non fosse una copia ma qualcosa di istintivo.

Cosa ti piacerebbe rimanesse impresso a chi vede le tue opere?

Sensualità e sacralità, luci e ombre, antico e moderno, maschile e femminile, materia e spirito, oriente e occidente sono elementi caratteristici nelle mie rappresentazioni e attraverso questi fondamenti cerco stimolare il desiderio di conoscere, di non fermarsi all'apparenza, di non farsi sopraffare dalla paura del diverso e dello sconosciuto. Mi piacerebbe che l'osservatore rimanesse non del tutto convinto o in qualche maniera turbato senza capire bene perché. Il disequilibrio è il principio del movimento e l'errore, come mi ha insegnato Stefania è la caratteristica dell'unicità di quel singolo pezzo.

Parliamo dei murales di Ravenna in Bicicletta che colorano i pannelli del cantiere del Mercato Coperto a Ravenna. Come sei stata coinvolta per la loro realizzazione?

Ho ricevuto su facebook un post di Agnese Navoni nel quale si cercavano artisti per fare dei murales sulle impalcature del mercato coperto e io la contattai dicendo di essere interessata, poi ci trovammo in un gruppetto a parlare del progetto e il resto lo si può vedere.

Quali personaggi hai realizzato e perché li hai scelti?

Quando ci incontrammo Agnese ci fornì un elenco di personaggi tra i quali si doveva scegliere quello che avremmo rappresentato. Alcuni erano già stati selezionati per cui io, che ho una specie di ossessione per l'Imperatrice Teodora chiesi, quasi certa che fosse già stata scelta, se fosse ancora disponibile, Agnese mi disse di sì e così è nato il murales che vedete. Un dipinto che alcuni osservatori hanno trovato scandaloso, per la mia rappresentazione così libertina e erotica di una imperatrice che in tutta la sua regalità sfreccia sulla sua bicicletta mostrando una coscia completamente scoperta, ma la cosa non è casuale né fuori luogo. Il mio voleva proprio essere un omaggio all'identità di una donna che non ha mai fatto del suo passato di prostituta un segreto o un qualcosa di cui vergognarsi, anzi. Per me Teodora è come il loto per gli orientali, il simbolo di qualcosa che sa ergersi dalla melma e dal fango putrido per poi aprirsi in un fiore bellissimo da molti venerato come rappresentazione di sacralità.

Hai organizzato mostre o partecipato a concorsi?

Si, molte. Una delle più importanti a Padova con due miei gioielli esposti e inseriti in un catalogo. Nel 2015 sono stata premiata con una coppa di merito nella categoria pittura alla "4 edizione internazionale poesia, prosa e arti figurative "la finestra eterea" con il mio quadro "ritratto dell'anima". Quest'anno attraverso l'Accademia ho portato un mio mosaico al concorso indetto dal Rotary Club ponendomi trai migliori dieci elaborati.

Ho partecipato a tutti i bandi di Subsidenze e per il festival della Street Art a Ravenna ho realizzato 3 murales nelle varie edizioni. Sono stata selezionata anche per un murales sulla coop di via Aquileia a Ravenna attraverso un bando indetto dalla Coop insieme al comune di Ravenna. Quest'anno sono stata ospite del comune di Quarna per il Festival dei muri dipinti all'interno del quale ho realizzato un murales di ventun metri. A maggio invece sono stata ospite del comune di Belvedere in Calabria, grazie al Team di Luigi Impieri e l'Accademia, per realizzare un grande mosaico a Trencadis sul lungomare della città. Oltre che a Ravenna ho fatto alcune mostre collettive a Firenze, Candelara, Padova, Bologna. Poi ho realizzato vari eventi sul territorio insieme ad Alessandro Lonzi come il DarsenaMossa, il Ravennopoli, gli striscioni araldici del comune appesi all'ingresso della Rocca Brancaleone. In questo momento ci sono tre mie opere esposte e in concorso a Firenze, all'interno del contest "Solve et coagula". Il 20 ottobre inaugurerò una mia mostra personale all'interno delle antiche cantiche cantine del ristorante "la vecia cantena d'là pré" in via Cavour, 18 a Predappio Alta, ne approfitto per invitarvi alle 17,30 a vedere un po' di mie opere e a provare le delizie del posto

Devo riconoscere Anna che sei veramente molto impegnata su tutto territorio nazionale ma so che hai anche una sorpresa per Ravenna:

Si è vero, il 25 novembre sarà inaugurato in Comune la mia opera a mosaico fatta su un disegno di Gianluca Costantini e dedicata a Giulio Regeni.

Qual è il tuo rapporto con il pubblico e con i social media?

Devo ammettere che molto spesso i miei lavori sono molto apprezzati, anzi ogni anno quando iniziano i festival di street art all'interno della mia città o di città in cui sono passata per qualche lavoro, ricevo un sacco di mail o messaggi in cui mi si chiede come mai io non sia tra gli artisti o in cui mi si segnalano bandi o concorsi in cui le persone mi consigliano di partecipare perché vorrebbero vedere un mio lavoro vicino alle loro case. Ho molti follower e la cosa mi fa molto piacere anche perché i mio lavoro alla fine vive del pubblico e per me i riscontri sono molto utili, anche se molto spesso mi piace quando non arrivano solo i complimenti ma anche le critiche che mi aiutano a fermarmi riflettere, a capire quanto credo in quello che sto facendo e magari metterlo in discussione. Del resto sono cresciuta con un motto che m'insegnò un grande artista con il quale mi sono trovata a collaborare e ad avere come "amico" alle superiori. Un giorno vedendomi affranta per una critica mentre lavoravamo a una tela al liceo artistico a Ravenna, Nicola Samorì mi disse: "sai a me le critiche non mi fanno star male anzi, nel bene o nel male l'importante è che il mio nome si spanda" e da quel momento ho metabolizzato che l'arte deve emozionare e le emozioni hanno mille sfumature.

Il tuo sogno nel cassetto? Vivere della mia arte un po' come fece Niki de Saint Phalle. Molto spesso mi trovo a fantasticare di riuscire a creare dentro la mia città un luogo in cui possano incontrarsi e contaminarsi varie realtà artistiche e culturali, una sorta di grande fucina delle arti, dove vecchi e giovani possano avere un luogo aperto a tutti in cui poter passare un pomeriggio di cultura, sai il macello o il sigarone? Ecco io li immagino divisi in tante piccole botteghe date in usufrutto artisti o artigiani che hanno lo spazio in comodato in cambio di laboratori liberi e gratuiti per la comunità, un luogo in cui giovani e anziani possono incontrarsi e imparare gli uni dagli altri come nel concetto ebraico di imparare che è la stessa parola di insegnare, perché posso insegnare solo nel momento in cui mi predispongo ad apprendere, ed ogni studente diventa un insegnate per il proprio maestro, ma mi basterebbe anche solo avere un po' più di spazio all'interno di questa città, cui vorrei dare tanto.

Grazie per essere stata con noi e per aver dato ai nostri lettori la possibilità di conoscerti.