L'evento, composto di quattro parti, rappresenta il naturale seguito dell'edizione che si svolse a Bordeaux nel 2013.

Data l'importanza della coltura a livello mondiale e in Italia, Cesena Fiera ha raccolto il testimone dell'evento promosso da Christian Befve, uno tra i massimi esperti mondiali sull'asparago.

L'evento si compone di:

- Parte espositiva, dove saranno presenti le maggiori aziende internazionali del mondo dell'asparago, provenienti dai settori della produzione, sementieri, irrigazione, macchinari e mezzi tecnici.

- Prove in campo dimostrative in presa diretta, ospitate in un'area adiacente Cesena Fiera. Le prove si svolgeranno in un'area sotto serra e in una in pieno campo.

- Un ricco palinsesto convegnistico, dove si alterneranno esperti provenienti dalle maggiori aree produttive, per analizzare i principali aspetti di questa importante coltura.

- Visite tecniche, a due delle maggiori regioni produttrici di asparagi in Italia: la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto.

Oltre agli espositori e sponsor che saranno presenti all'evento, hanno giÓ aderito operatori internazionali, provenienti da Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Belgio e Olanda, oltre che da Per¨, Messico, Canada, Cina e Madagascar.

L'evento, altamente specializzato, sarÓ un'occasione per incontrare tutto il comparto dell'asparago e per analizzare e discutere i maggiori temi relativi al settore, oltre che un'importante opportunitÓ per incontrare nuovi partner e clienti e sviluppare il proprio business.

