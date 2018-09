A Ravenna il week end comincia con un'altra intensa giornata del Soundscreen Film Festival, tra le pochissime manifestazioni in Italia e nel mondo dedicate a Cinema e Musica, dall'22 al 29 settembre presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze 1.

Il Festival ľ promosso e organizzato dall'Associazione Culturale Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna / Assessorato alla Cultura, con il contributo della Regione Emilia-Romagna ed il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con Bronson Produzioni e MEI ľ Il Meeting degli Indipendenti ľ apre venerdý 28 settembre, alle ore 16, con una selezione del Concorso Internazionale per Cortometraggi, il meglio della recente produzione filmica in versione short movie.

La serata poi prosegue all'insegna del Concorso Internazionale per Lungometraggi. Tre le proiezioni in gara per i premi SoundScreen:

Alle ore 18, in replica, Radiogram, dramma satirico della debuttante bulgara Rouzie Hassanovai. La storia, ispirata a fatti veri, racconta di un padre che deve procurarsi una radio per il figlio ossessionato dalla musica rock ai tempi del regime comunista. Vincitore del Premio del Pubblico al Festival Internazionale di Cinema di Sofia 2018.

Alle ore 20.30 ‪‎Ŕ la volta di un titolo molto atteso, England is Mine, discusso e non autorizzato biopic diretto da Mark Gill che ripercorre l'adolescenza del cantautore Morrissey, prima che diventasse icona musicale e leader degli Smiths, una delle band inglesi pi¨ importanti degli anni '80.

Si chiude alle ore 22,30 con Tehran Taboo, film noir d'animazione diretto dall'iraniano Ali Soozandeh, che racconta come si vive a Tehran, metropoli moderna e frenetica dove evitare il proibizionismo Ŕ pratica quotidiana.