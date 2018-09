Il Forestiere instruito delle cose notabili della città di Ravenna, avrà certamente avvertito, che già si avvertono, in queste settimane, spot elettorali sul 2021, muscoli… mascherati da Dante Alighieri e siamo solo nel 2018. Il rischio è, che le celebrazioni di Dante, cadendo al centro della campagna elettorale, si trasformino in fuochi artificiali, senza alcun costrutto futuro, per la città. Già abbiamo avuto la notizia, che i soldi lesinati, per mettere in sicurezza e sviluppo, la città… ho contato il pianto di cento coccodrilli, in un passato recente, costituiscono invece un tesoretto disponibile, "in libera uscita". Già abbiamo avuto notizia, che si spenderanno i denari, nel solito silenzio già deciso, delle camere chiuse di palazzo Merlato. Proprio perché il 2021 è anno elettorale, l'alta competenza, la garanzia di indipendenza di spesa dai partiti, in particolare da quello di governo della città, è condicio sine qua non, di finanza pubblica e sponsor, per Ravenna e per Dante stesso, a cui non va, di essere tirato per la giacca. Va costituito un comitato manageriale ristretto, assolutissimamente indipendente, sotto la direzione di un alto profilo internazionale, proveniente da fuori regione, di matrice cattolica, che guidi la complessità di un'olimpiade culturale, di più di un anno e coordini inoltre, il comitato scientifico. Per fare cosa: 1) si deve occupare di infrastrutture extraurbane…ad esempio, a Ravenna bisogna pur arrivarci e non vogliamo nulla di meno, di un'autostrada ferro gomma, Rimini Venezia, un nuovo treno di Dante a idrogeno, per Firenze; 2) si deve occupare di mobilità extraurbana, in particolare nuove forme, verso l'aeroporto di Bologna, Venezia, il Terminal Crociere; 3) si deve occupare di mobilità urbana, in particolare Stazione e sistemi di sosta garantita, correlazione di trasporto virtuoso, fra i monumenti Unesco; 4) si deve occupare di arredo urbano e costruzione di un'area vasta dantesca, che comprenda una trafila, da piazza Caduti, a piazza Arcivescovado, Kennedy, dell' Aquila, del Popolo, Garibaldi… con ingresso alla Tomba, monumentale, dall'edificio Oriani; 5) si deve occupare della Biblioteca Classense, che deve annettere l'Oriani e l'Ausl di via De Gasperi, con accesso a raso dalla scuola Guido Novello, aereo da largo Chartres e sotterraneo-archeologico, diagonale, attraverso piazza Caduti; 6) si deve occupare di razionalizzare, implementare l'accoglienza, guidandone e incentivandone l' omeostasi; 7) si deve occupare di promozione, portando l'immagine di Ravenna nel mondo, assieme a Dante, con la sua arte antica e moderna, anzi meglio, creata appositamente; 8) si deve occupare, della cosa più importante… lasciare un'eredità strutturale, strutturata, per gli anni a venire, oltre il 2021 e impedire che i veti elettorali incrociati, la paura di perdere consenso, ci portino alla disfatta, di una nuova piazza Kennedy, l' ultima in ordine di tempo, seconda solo a Caporetto… onorevoli messeri. Dimenticavo, un monumento di Dante in piazza Caduti è sbagliato, a mio parere… un nanismo inutile alla ravennate, tanto più se di arte musiva e troppo prossimo alla Tomba. Va fatto un cenotafio con matrice acquea, ipogeo-epigeo, in piazza Kennedy, il più grande slargo per estensione, della città, che rappresenti al mondo, a Firenze, la cui mancanza ci rinfaccia da tempo e adduce a motivo, per riprenderci le ossa, la grandiosità del poeta italiano, più universale, che abbiamo. Oltretutto, potrebbe essere meta attrattiva, rispetto ad una piazza, che invece, simula il deserto dei Gobi, in tutto e per tutto, dove solo i cammelli possono stare (ma devono pur abbeverarsi), per la presenza di temperature estive oltre i 50° e contiene l'ultimo baluardo archeologico, delle baracche di cantiere della modernità… in particolare se come suggerivo, diventa parte di una trafila culturale, monumentale, di eccellenza.