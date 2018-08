Come già annunciato nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio Conte, alla presenza del Presidente americano Trump, si va concretando l'accordo firmato il 6 luglio a Grottaglie fra (nella foto) Nicola Zaccheo, CEO di Sitael, Vincenzo Giorgio, CEO di Altec e George Whitesides, CEO di Virgin Galactic alla presenza del fondatore del Virgin Group, Sir Richard Branson, il fondatore del Gruppo Angel, Vito Pertosa, il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, il ministro italiano, Barbara Lezzi, il presidente della Regione, Puglia Michele Emiliano, il presidente degli Aeroporti di Puglia, il sig. Tiziano Onesti e l'ufficiale commerciale dell'ambasciata americana a Roma, Todd Avery. Dopo la storica firma Sir Richard Branson ha dichiarato:

"Dal Rinascimento alla moderna scienza spaziale, l'Italia è sempre stata la fucina naturale di grandi innovatori e idee rivoluzionarie che hanno plasmato l'esperienza umana. Penso che la Visione dell'Italia che ha portato a questa collaborazione con la compagnie spaziali Virgin daranno uno slancio reale allo sforzo che stiamo compiendo per aprire lo spazio a beneficio dei popoli e della vita sulla Terra. Questa partnership potrebbe vedere la Virgin Galactic lanciare la prima persona nella storia nello spazio dal suolo italiano e, di fatto, da qualsiasi territorio europeo. Contribuiremo così ad ampliare le opportunità per la scienza, l'industria e i milioni di persone che sognano di vivere lo spazio per loro stessi ".

Come sappiamo dopo che Altec - società di proprietà dell'Agenzia Spaziale Italiana e Thales Alenia Space - hanno firmato un accordo con Virgin Galactic, nell'agosto 2017 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato un piano di assistenza tecnica per lo sviluppo e la costruzione definitiva di uno spazio-porto italiano, che oggi sappiamo farà parte dell'areoporto di Grottaglie in Puglia. Questo nuovo spazio-porto che ha un suo unico precursore in Nuovo Messico dove ha la sede la Vrgin Galactic, fornirà l'infrastruttura necessaria per i futuri voli suborbitali. L'accordo Altec-Virgin prevede un sistema dedicato di veicoli spaziali, che saranno costruiti dall'azienda gemella di Virgin, la Spaceship Company, che sarà ubicata nelle vicinanze del futuro spazio-porto di Grottaglie, integrerando il significativo contributo tecnologico e industriale di Sitael e del resto del settore aerospaziale italiano.Il nuovo veicolo spaziale sarà utilizzato dall'Agenzia Spaziale Italiana così come i privati. Una duplice natura che guiderà l'innovazione, stimolerà lo sviluppo industriale, l'educazione scientifica, oltre a promuovere nuovi investimenti, crescita economica e posti di lavoro qualificati in Puglia e nel resto dell'Italia.