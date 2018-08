Lunedì, in conferenza stampa dalla Casa Bianca, il presidente del Consiglio Conte, accanto al presidente Trump, ha dichiarato che Italia e USA hanno raggiunto un accordo per la realizzazione di velivoli spaziali commerciali e passeggeri in grado di collegare Europa e Stati Uniti in un'ora.

Viene così ulteriormente avvalorato l'accordo siglato a Bari, a gennaio di quest'anno, dal presidente dell'ASI, Roberto Battiston e l'amministratore delegato della compagnia statunitense Virgin Galactic, George Whitesides. Quest'accordo, che al momento non prevede lanci dall'Italia, permetterà di applicare alle future opportunità di volo suborbitale in Italia tutte le conoscenze acquisite durante i voli dello spazioplano SpaceShipTwo, che partirà dallo Spaceport America(Nuovo Messico - USA) e sul quale l'ASI intende lanciare esperimenti, strumenti di ricerca e uno specialista di missione italiano.

La partecipazione delle industrie italiane in questo settore emergente, prima fra tutte l'Alenia che ha la leadership nelle tecnologie spaziali nel nostro paese, è il chiaro segnale che l'Italia è in prima linea nella new space economyche cambierà il nostro futuro e renderà lo spazio accessibile a più investitori, grazie anche alla nascita del primo Fondo italiano per gli investimenti nello spazio. L'accordo con Trump è quindi un altro passo del Governo italiano in questa direzione e permetterà la realizzazione del primo spazioporto Italiano ed europeo.

L'idea di un porto spaziale non è nuova, infatti, nasce nel 2014 quando l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e la Federal Aviation Association (FAA) americana, impostano una collaborazione con l'obiettivo dichiarato di avviare la sperimentazione di navette spaziali suborbitali anche per il trasporto merci e passeggeri per abbattere notevolmente i tempi di collegamento tra Stati Uniti e altri continenti.

Nel 2016 ENAC, FAA e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ampliano l'accordo allo scopo di individuare in Italia un'area adatta alla realizzazione di un aeroporto in grado di supportare i voli suborbitali del futuro, voli che avvengono nella porzione di spazio compresa tra 15 e 100 chilometri, e capaci di collegare, ad esempio, Roma e New York in un'ora.

A seguito di quest'intesa, nel maggio 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ENAC comunicano di aver individuato in Grottaglie l'area dove si costruirà il primo spazioporto italiano. L'aeroporto di Taranto Grottaglie, rileva il ministero, è stato scelto per le positive caratteristiche di inserimento nel territorio e sostenibilità ambientale, nonché per i limitati interventi infrastrutturali necessari, infatti proprio nelle sue vicinanza sorgerà la prima azienda italiana che produrrà navicelle spaziali, frutto di un nuovo accordo siglato con Virgin Galactic da ALTEC (società di proprietà di ASI e Thales Alenia Space) e Sitael (compagnia spaziale di proprietà privata in Italia con sede in Puglia).

Ora non resta che sperare che la nuova infrastruttura non resti "lettera morta" facendo smarrire al nostro paese un'opportunità imperdibile.