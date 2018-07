Il Forestiere instruito delle cose notabili della città di Ravenna, avrà certamente avvertito, che

enti e istituzioni, quali il Dipartimento di Storia Culture Civiltà, dell'Università di Bologna, sede di Ravenna, la Soprintendenza Archeologia delle Marche, il Comune di Ravenna, la Fondazione Flaminia, hanno riportato, una nuova scoperta archeologica, in contrada S. Agnese, Piazza Kennedy, a Ravenna. E' stata riportata alla luce, una tomba monumentale picena, un principe guerriero, di età orientalizzante (sopravvento di motivi stilistici orientali, su quelli geometrici), attribuibile al VII secolo a.C. "Dalle foto aree, si vedeva una traccia circolare di colore diverso sull'erba. Abbiamo pensato subito, al fossato di una tomba picena, perché in questa zona è nota la loro presenza" racconta la direttrice degli scavi. Ravenna nasce, per componente o in toto, da una migrazione picena e questa è la sepoltura monumentale più a nord, ritrovata. Accanto alla profusione motivata, di archeologi, geofisici, si è voluta una squadra di restauratori, della laurea magistrale in Conservazione e Restauro, dei Beni Culturali di Ravenna… per raccogliere, preservare integri, i delicati pezzi di questo mosaico; una trentina di persone a regime. "Si tratta di un approccio avanzato, dal punto di vista scientifico, che si è reso necessario, perché è un contesto molto delicato e abbiamo dovuto pianificare tutto, con molta cura". Le prospezioni geomagnetiche e geoelettriche al suolo, hanno dato conferma… come una radiografia, individuando anche la presenza di materiali, in alcuni punti nel sottosuolo. Ora, avrete capito tutti, che si tratta di un gioco di parole, ma non di una presa in giro: è tutto assolutamente vero… basta sostituire al comune di Ravenna quello di Corinaldo, 4927 anime, a piazza Kennedy, il torrente Nevola. Dimenticavo, il corpo non c' è. Onore e merito agli enti e istituzioni che vi hanno partecipato, nessuno avrebbe potuto dirigere meglio le operazioni; encomio agli studenti di Ravenna, che hanno svolto il lavoro sul campo. Una volta tanto non commento… lascio a voi valutare il distacco culturale, fra questo approccio e quello usato per piazza Kennedy. Non posso non rilevare, invero, che Ravenna è vero principe guerriero, in termini di insabbiamento… non solo il Terminal Crociere. Dopo l'insabbiamento di S. Agnese, a Ravenna, la risposta dell'oste, al cliente che chiede tagliatelle ai tartufi, da oggi in poi sarà… anche se non sono visibili, fate lo sforzo di immaginarli… onorevoli messeri.

Dimenticavo, non tutti i nuovi barbari, provengono dal mare… la terraferma ne è piena!