" Il Forestiere instruito delle cose notabili della città di Ravenna", avrà certamente avvertito, che la regione Toscana, ha firmato un accordo per 4 grandi opere e numerose infrastrutture "secondarie", in cui metterà a disposizione oltre 200 milioni di euro a Rete Ferroviaria Italiana, per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno, con il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo. Intendo darne una specifica, che magari annoierà… però è l'esempio esatto, di ciò che andrebbe fatto da Noi. Al termine ricorderò alla regione Emilia, quel che serve alla regione Romagna, al porto di Ravenna. Un cardine, è il cosiddetto "scavalco" ferroviario, in grado di collegare il porto di Livorno all'interporto… poi una ulteriore interrelazione, tra l'interporto, le linee ferroviarie Collesalvetti-Vada e Firenze-Pisa, tramite il gran raccordo di Pisa. Inizieranno nel corso del 2018, lungo le gallerie dell'Appenino tosco emiliano, presenti lungo la linea Prato-Bologna (già, percorso inverso al porto di Ravenna!), i lavori di adeguamento allo standard PC-80 (un ampliamento delle dimensioni delle gallerie, per rendere possibile il passaggio di carri merci più larghi e capienti, oltreché dei tir, trasportati su ferro). Vi sarà l'allargamento di 20 km di gallerie (su 40), che richiederà la fresatura delle volte, l'abbassamento del piano dei binari e l'adeguamento della linea di alimentazione elettrica dei treni. Le stazioni di Monzuno, in Emilia Romagna (già!) e di Vaiano, in Toscana, saranno attrezzate per permettere il passaggio di treni merci lunghi fino a 750 metri… lo standard europeo. Ma veniamo a noi, per esaminare quei progetti, alcuni dei quali avevano raggiunto una fase semi-esecutiva, indispensabili, che abbisognano di vedere la luce (speriamo), col nuovo governo nazionale e regionale. II PRIT-Piano regionale integrato dei trasporti della Regione Emilia (Mai) Romagna, riconosce nel Porto di Ravenna il "fulcro Fondamentale" del sistema di mobilità dell'area, potenzialmente capace di far funzionare la rete dei trasporti della Romagna come un sistema unitario, cioè come una "piattaforma omogenea" in grado di attrarre mobilità e orientarla al servizio delle direttrici confluenti. Attuiamo la Ferrovia Adriatico Tiberina, Roma-Orte-Sansepolcro-Rimini-Ravenna-Adria-Venezia (la parallela, alla sempre più indispensabile E55), la Venezia-Lecce A.V. alta velocità, prima tratta Venezia-Adria-Ravenna-Rimini. Attuiamo il corridoio Ten-T Baltico-Adriatico, tratta Venezia-Ravenna-Rimini, evitando lo snodo, del criceto degli Asinelli. Riprendiamo l'idea della rigenerazione elettrica, adeguamento allo standard PC-80, della Ravenna-Faenza-Firenze-Livorno, il treno di Dante… onorevoli messseri!