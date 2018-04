Quando iniziai a scrivere la storia di Orlando, dopo un anno di ricerche che mi hanno portato in Piemonte e poi a Roma (all'Archivio Centrale di Stato) iniziai a comprendere perché la Memoria in Italia inizia a vacillare. Perché proprio attraverso la storia di "Orlando. Storia di un partigiano in Piemonte" (edito da La Moderna), mi sono accorto di come ci si sia dimenticaci di tutti quei giovani, ragazze e ragazzi, che in silenzio e senza chiedere alcun riconoscimento lottarono per liberare l'Italia, donandoci quella libertà di cui tutti noi godiamo troppo spesso inconsapevolmente.

Orlando è un ragazzo di vent'anni costretto della guerra ad attraversare tragiche vicissitudini. Guastatore paracadutista è prima internato in Germania come "Internato Militare Italiano" poi per situazioni che hanno dell'incredibile, scampa alla morte in campo di concentramento e fugge arrivando in Piemonte, ove termina la guerra come partigiano nella 103ª Brigata Autonoma "Amendola". Un percorso costellato di situazioni drammatiche, incoscienti azioni eroiche spesso colme d'umanità, come quando per salvare la vita degli abitanti di Cherasco si consegna ai fascisti, un atto di coraggio meritevole di una medaglia che poi per "dimenticanza" non fu attribuita.

La mia osservazione riguardo alla Memoria è semplice: perché nonostante la pubblicazione del libro, la sua presentazione al Salone di Torino e i vari incontri tenuti in pubblico, a Ravenna, città in cui Antonio Cavina vive da anni, già perché Orlando oggi ha 95 anni ed è tutt'ora lucido e in buona salute, a nessuno della Amministrazione Comunale, è venuto in mente di invitarlo alle ricorrenze del 25 aprile? Non è una questione squisitamente personale, ne marginale, perché ignorare chi "quella guerra" di Liberazione la fece sul serio?

Termino citando Seneca che in fatto d'ingratitudine se ne intendeva:

Un giorno non basterà a elencare (tutti) quelli che sono stati ingrati fino all'estrema rovina della patria. Allo stesso mondo non si terminerebbe mai di dire, una volta che incomincerò a elencare, quanto lo stesso stato si sia comportato in modo irriconoscente verso i migliori e più devoti ad esso e quanto abbia errato più spesso di quanto non si sia errato verso lo stesso (stato).