"Il Forestiere instruito delle cose notabili della città di Ravenna", avrà certamente avvertito, che a sorpresa, quattro reperti della Basilica di S. Agnese, in piazza Kennedy, il famoso "buco qua, buco là", di recente memoria, hanno preso le ali e sono volati nella città degli Asinelli, per una mostra temporanea. Si tratta di un capitello di arredo liturgico del XII secolo, di un frammento di altare in marmo della fine del V secolo, di una porzione di arcata di ciborio della metà VIII secolo e di un elemento di arredo liturgico della fine dell'VIII secolo... «rinvenuti non nel contesto originario, ma riutilizzati come materiale edilizio, con nuove finalità nelle fasi successive». Naturalmente è un prestito temporaneo, naturalmente prima sono stati esposti a Ravenna, a cura della Soprintendenza, naturalmente il podestà ha fatto una conferenza stampa, si è firmato il protocollo numero cento, naturalmente è stata resa pubblica e repertoriata in modo ineccepibile, tutta la documentazione, anche degli altri ritrovamenti… o NO? Vedete, qualche settimana fa, sono stati pubblicati i dati nazionali, relativi alle performance turistiche, delle principali città d'ARTE. A registrare la migliore è stata Matera, con un aumento del 176% delle presenze, negli ultimi sette anni, dovuto soprattutto alla domanda straniera (+216%). Nella top cinque, delle città d'arte a maggior crescita, seguono Napoli (+91,3%), Verona (+62,7%), Padova (+55,6%) e Bologna (+55%). Per quanto riguarda Ravenna, i dati saranno disponibili a maggio. Non c' è fretta, certo non è paragonabile la città dei "Buchi", con quella degli "Asinelli". La performance lucana, è coincisa nei tempi, con l'incarico dato a Paolo Verri… un top manager culturale cattolico, che ha trascinato di peso Matera, a Capitale Europea della Cultura, per il 2019. Era venuto nella nostra città, in campagna elettorale del 2016 ed aveva detto… giù le mani delle altre città, dagli oboli per Dante Alighieri 2021… questa volta tocca a Ravenna (sagace, premonitore). Successivamente, contattato da un'associazione imprenditoriale (è un segreto di pulcinella), aveva dato disponibilità, a ritagliare del proprio tempo, per Dante Alighieri 2021. All' Amministrazione, deve essere sembrato del tutto ininfluente, rispetto alle performance dei nostri eroi… visti "gli ottimi risultati" che abbiamo conseguito a Capitale Europea della Cultura. La dote storica, le risorse culturali territoriali, ce le abbiamo eccome, ma la mediocrità e l'autarchia dei pochi, sono il vero danno sociale, contro questa città "Silenziosa" …onorevoli messeri. Dimenticavo, Paolo Verri a Matera, in un accordo con Anas, si è portato a casa un bingo astronomico, in termini di infrastrutture, a tempo perso… Ravenna, nel Piano Straordinario per la Mobilità Turistica, ha avuto il porto, addirittura cancellato nella carta nazionale e gli 8 monumenti Unesco (su 53), nella pagina dedicata, neppure menzionati. "La pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio, che ci sta crollando addosso, ormai… ma che colpa abbiamo noi"?