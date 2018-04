Al grido di "Vediamo il mondo con l'anima", torna - dal 28 aprile al 1░ maggio - all'Antico Convento di San Francesco a Bagnacavallo, lo "Spiritual Festival", il grande evento di scienza, spirito, arte e magia organizzato dall'associazione Il Cerchio della Vita.

Spigolando tra sogno e realtÓ, la seconda edizione dello Spiritual Festival nasce dall'incontro fra l'esperta in arti sciamaniche Claudia De Matteis, una delle pi¨ autorevoli studiose italiane del pensiero di Alejandro Jodorowsky, e Lorenzo "Nanouk" Testardi, attore-clown e ricercatore emozionale e presidente dell'Associazione L'Officina dei Desideri.

Ambiziosa la finalitÓ dell'evento, ovvero - come recita lo slogan di quest'anno - "Praticare un'arte che curi", perchÚ - come spiega la stessa De Matteis - "vivere la vita con arte pu˛ trasformare la nostra esistenza in un vero e proprio capolavoro, dove la magia diventa la sorgente espressiva primaria della nostra anima". E lo Spiritual Festival 2018 esplorerÓ proprio i respiri universali di questa essenza quotidiana, per allargare il nostro sguardo e - come diceva lo stesso Jodorowsky - "Inventarci il nostro Dio Interiore".

Su una superficie di oltre 6.000 metri quadrati, in un'antica location di rara suggestione, i quattro giorni dell'evento offriranno un ricchissimo calendario di iniziative tra gathering rainbow, conferenze, show meeting, rituali, seminari ed incontri Individuali con maghi, consulenti olistici, ispiratori spirituali, artisti e sciamani.

Un carnet di eventi tra cooperazione, condivisione e co-creazione, seguendo come sempre la "bussola" dei colori, dal verde dell'energia al blu della musica, dal giallo delle arti curative al viola della maestria, dal rosso dell'Essere all'arancione dell'artista-terapeuta.á

Tra canti planetari e percorsi sensoriali, un evento riservato a chi Ŕ disposto a mettersi in discussione, uscendo dagli abituali canovacci esistenziali per esplorare, senza pregiudizi nÚ impalcature culturali, nuove prospettive e nuovi modelli di vita.

"L'evento - conclude la presidente dell'associazione "Il Cerchio della Vita" Claudia De Matteis - propone nuovi percorsi di risveglio in grado di aprire nuove finestre nella nostra interioritÓ e scoprire i propri Talenti potenziali. A Bagnacavallo, per quattro giorni, vivremo in un luogo di socializzazione perfetto per vedere il mondo con l'anima e partecipare ad una 'nuova umanitÓ' colorata, creativa e solare".á